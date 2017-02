Les objets érotiques des brocantes dans "Maison, brocante, cuisine, jardin"

publié le 11/02/2017 à 10:20

Maison : avoir une cheminée chez soi

Archiflam est un bureau d’études qui peut réaliser votre projet de cheminée de A à Z. Ils sont spécialisés dans les agencements et créations de cheminée, avec un archi intégré et leur défi c’est d’arriver à apporter des réponses techniques à une envie esthétique. Ils sont du côté d’Aix-en-Provence, et ils théâtralisent les cheminées. La tendance, c’est "la cheminée foyer fermé" avec des lignes horizontales et des plateaux en acier massif ultra fin. Si chez vous c’est trop petit, la solution sera une cheminée à la verticale, comme un tableau dans le mur.



Autre particularité d’Archiflam, ils sont forts pour adapter de vieilles cheminées d’époque. Par exemple, un manteau de cheminée en noyer du XVIIIe siècle récupéré dans un château, qu’ils ont transformé en cheminée moderne, sans toucher le parement en noyer. Ils ont adapté une vitre escamotable pour en faire un foyer fermé. Mais la vitre disparaît complètement. On ne la voit pas. On bénéficie du confort d’une cheminée moderne avec le panache d’une cheminée d’époque. Autre exemple avec une cheminée en marbre : ils ont refait le fond du foyer avec des lames verticales noires striées en acier, le mélange du moderne et de l’ancien c’est à tomber !

Il reste aussi la cheminée au gaz. L’installation est possible partout. Si vous voulez allumer votre feu pour un quart d’heure, vous appuyez sur une télécommande, c’est facile. Et puis esthétiquement si vous désirez une cheminée ultra longue et étroite c’est possible sur 2 mètres, 4 mètres, 10 mètres…On peut toujours rêver.

Brocante : à la recherche de l'érotisme

C’est un fait, les objets érotiques sont très rarement mis en avant chez les brocanteurs. Mais s’ils vous semble sympathiques, je vous conseille de poser directement la question au vendeur et de lui demander si lui ou ses collègues possèdent ce genre d’objets. Il y a de grandes chances qu’il ait dans ses cartons, sous les tables, ce que vous recherchez.



Rappelons qu’au XIXe et au cours de la première partie du 20e siècle, l’érotisme a souvent été considéré comme une atteinte aux bonnes mœurs, et a été longtemps soumis à de nombreuses interdictions. Alors de ces époques, viennent une grande variété d’objets, anodins en apparence, qui cachent en réalité des scènes particulièrement coquines. Les plus classiques sont les tabatières et les boîtes à cigarettes, les boîtes à pilules, les poudriers, les boîtes à musique ou encore les étuis à lunettes.



Les bronzes viennois par exemple sont très recherchés à l’image de ces deux sculptures des ateliers Bergman de la fin du XIXe, qui représentent un homme et une femme, et qui, si elles sont réunies forment un couple en plein ébat. Les peintures, gravures, estampes et bien sûr les photos érotiques sont une valeur sûre dans les brocantes.

Cuisine : une bavette aux échalotes confites

Votre bavette peut tout à fait être dégustée telle quelle, mais la bavette aux échalotes confites, c'est bien meilleur. À la maison, voilà comment on fait : on prend de bonnes échalotes longues, taillées dans leur hauteur, de façon à obtenir de longs segments.



Ensuite, dans une casserole à fond un peu épais, parce qu’on va mener une cuisson assez longue, vous mettez quelques cuillères à soupe de graisse de canard, vous la laissez fondre, et vous jetez vos échalotes dedans, avec un ou deux brins de thym, pas plus, une petite pincée de sucre, du poivre noir, du sel fin et vous mélangez bien sans arrêt, pour que ça s’enrobe. Au total, à feu doux, ça va prendre une bonne demi-heure pour que ça compote bien.



Au dernier moment, un trait de vinaigre de Xérès et un copeau de beurre doux, pour lustrer et enrober la préparation, et c’est fini ! La bavette est évidemment poêlée bleu ou saignante sinon c’est mal cuit, donc deux minutes maximum de chaque côté dans une poêle ultra chaude avec un trait d’huile d’olive. Puis vous la laissez reposer, c’est important, 5 minutes sous un papier alu, et pour accompagner, c’est vous qui voyez : quelques petites patates à la vapeur ou une salade ou des frites.

Jardin : faire pousser des melons-poires

Le melon-poire se mange tant cru, comme une tomate, que cuit comme une aubergine. Car cru, il est sucré. C’est la réputation qu’il a au Pérou et dans tous les pays chauds. Mais dans le Morvan de Thierry Denis, les fruits ont sans doute manqué de soleil et de chaleur. Alors le goût sucré est moins prononcé. Dans le Midi de la France, il y a sûrement des jardiniers qui ont des melons-poires plus fruités que dans le Morvan.

Le melon poire

Ces plants craignent le froid et il n’est pas question de les sortir dehors avant mai. À partir de juin, ils ont fait preuve d’une honnête vigueur. 50 cm de haut, 40 de large, avec un feuillage sain. Le plan cultivé en pot était plus grand, plus beau. On le met dehors fin mai mais dans un coin bien abrité.