L'enfant bilingue est-il plus avantagé que les autres ?

La moitié de la population mondiale est bilingue ou plurilingue. Naturellement, de nombreux enfants apprennent la langue maternelle de chacun de leurs parents et maitrisent donc plusieurs langues avant d'entamer leur scolarité. Or, de plus en plus de couples monolingues souhaitent offrir à leurs enfants l'opportunité d'apprendre une langue étrangère dès leur plus jeune âge. Pourquoi le bilinguisme est-il tendance ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Est-il bon d'apprendre une autre langue à nos enfants ?

Invitées

- Ranka Bijeljac-Babic, psycholinguiste. Vice-présidente de l'association "Café bilingue", qui défend la diversité des langues dans les familles, à l'école et dans la sphère publique

Livre : "L'enfant bilingue- de la petite enfance à l'école" (Odile Jacob)

L'enfant bilingue - De la petite enfance à l'école (Odile Jacob)

- Judit Gervain, chercheuse au laboratoire de psychologie de la perception à Paris-Descartes. Mère de deux enfants (5 ans 1/2 et 2 ans 1/2) quadrilingues (hongrois, argentin, français et anglais),

