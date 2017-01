Comment transformer la corvée du rangement en plaisir ?

Le désordre, le bazar, le souk, le bordel, le foutoir, le capharnaüm... Vous en avez assez ? Coup de balai dans "On est fait pour s'entendre"!

Crédit : I Stock Nettoyer, astiquer, balayer ...

par Geoffrey Branger publié le 12/01/2017 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

62% des Français considèrent que faire le ménage est un calvaire (Ifop 2016). Pourtant, ce que l’on ignore, ce sont les nombreux aspects bénéfiques de cette activité nécessaire qui n'a pas la cote. En effet, le rangement et l’organisation, permettent de se détendre, de se changer les idées, de remettre de l'ordre dans sa tête comme dans son espace de vie, de faire de l'exercice physique sans s'en rendre compte et de garder un environnement qui reste agréable à vivre. Alors quelles techniques employer pour rendre cette tâche ménagère la plus agréable possible ?

Invitées

Aurélie Belais, Home Organiser, société Home Zen



Laurence Einfalt, psychologue. Fondatrice de Jara, première agence de coaching en organisation personnelle

Livres : Se simplifier la vie + Le grand livre pour s'organiser (Editions Eyrolles)

Le grand livre pour s'organiser

Se simplifier la vie

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).