publié le 08/06/2017 à 12:46

La disposition AZERTY, qui règne sans partage sur les claviers de machines à écrire et d’ordinateurs depuis la fin du XIXe siècle, pourrait bien être détrônée. L'Association française de normalisation (Afnor) a été investie en 2015 d'une mission capitale par le ministère de la Culture : faciliter la frappe dans une langue qui regorge de caractères spéciaux. Le fruit de son travail - le clavier BÉPO - est ouvert à la critique depuis mercredi 7 juin, et ce jusqu'au 9 juillet.



L'Afnor a associé à sa réflexion les fabricants d'ordinateurs, les éditeurs de logiciels, l'Imprimerie nationale, des linguistes et des spécialistes des affections de la main. L'objectif était "de répondre aux besoins dactylographiques de notre temps en augmentant les possibilités d'écriture, pour permettre à chacun d'écrire selon ses préférences et selon les règles qu'il s'impose", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

La première option est un clavier AZERTY amélioré, dans lequel les lettres et les chiffres ne changent pas de place, contrairement à d'autres signes tels que certaines voyelles accentuées, l'arobase ou les accolades. Les majuscules accentuées sont aussi rendues possibles et les guillemets français moins durs à trouver, tandis que le point devient accessible sans passer par la touche majuscule. La seconde option chamboule quant à elle toute l'organisation du clavier.

La disposition BÉPO dispose les touches en se basant sur une étude statistique de la langue française. Les lettres les plus fréquentes sont ainsi placées au milieu, ainsi que la virgule, afin de limiter les efforts et donc la fatigue musculaire. Une petite révolution qui risque de changer le quotidien de bon nombre de francophones. C'est pourquoi l'Afnor propose leur propose de commenter ces évolutions sur son site internet. "Nous nous attendons à recevoir beaucoup de commentaires, comme en témoignent les échanges sur Twitter autour du mot-dièse #clavierfrançais", a commenté Philippe Magnabosco, le chef du projet à l'Afnor,



Chaque participant sera convié lors d'une réunion de dépouillement le 12 juillet à Paris pour soutenir sa proposition, a précisé l'Association, qui a pour vocation d'animer la définition de normes volontaires. Une nouvelle norme doit ensuite être validée en septembre, qui pourra être adoptée par les fabricants ou mentionnée dans des appels d'offres. Il est donc à parier que les mots de passe "azerty", parmi les plus usités en France, risquent d'être ringardisés par "bépoè!".