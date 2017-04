publié le 14/04/2017 à 08:55

C’est un emballage d’un nouveau genre pensé comme une alternative aux bouteilles et bouchons en plastiques qui polluent plages, littoraux, océans et fonds marins, dont ils constituent plus de 80% de la masse de déchets. Une jeune société britannique a imaginé une capsule gélatineuse sans plastique pour transporter et stocker de l’eau. L’idée a germé en 2014 dans la tête de trois étudiants du Royal College of Art, raconte un article de 20Minutes.





Baptisée Ooho, cette bulle d’eau est confectionnée à partir d’algues et d’éléments naturels afin d’être totalement biodégradable et comestible. Elle a été conçue selon un procédé utilisé pour la cuisine moléculaire. L’eau est d’abord congelée dans des bacs à glaçon arrondis puis les boules de glaces sont gélifiées au contact d’une solution de chlorure de calcium et d’alginate de sodium. Le résultat donne des capsules d’eau dont le contenu peut être consommé une fois déchirée la fine enveloppe protectrice.

Le projet a donné naissance à la startup londonienne Skipping Rocks Lab. Après deux années de développement, les étudiants ont testé leur produit sur des passants pendant six mois. La société a récolté plus de 600.000 livres dans une campagne de financement participatif pour lancer une production à plus grande échelle en vue d’une commercialisation. Les capsules vont être distribuées sur des événements sportifs et des festivals musicaux britanniques à partir de 2018 avant d’être proposées au grand public.