publié le 02/06/2017 à 11:30

Thomas Pesquet redescend sur Terre. Après près de 200 jours en orbite dans la station spatiale internationale, l'astronaute français regagne la planète bleue ce vendredi 2 juin en compagnie du commandant russe Oleg Novitski. Leur retour sur Terre a été décalé de dix-huit jours afin d'optimiser l'utilisation de l'ISS. Les deux spationautes avaient décollé dans la nuit du 17 au 18 novembre 2016 du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, vers l'ISS en compagnie de l'Américaine Peggy Whitson.



Leur voyage retour est minutieusement organisé. La descente doit durer environ 3h30 et s'achever dans les steppes du Kazakhstan peu après 16h. L'événement est à suivre en direct dans la vidéo en tête de cet article et sur les chaînes Dailymotion et YouTube de l'Agence spatiale européenne qui propose une émission spéciale commentée en direct de la Cité de l'espace.

Comment va se dérouler la descente

Après six mois passés en orbite, Thomas Pesquet et Oleg Novitski s'installeront à bord du vaisseau Soyouz à 12h50, heure de Paris, avant d'atterrir dans les steppes du Kazakhstan après plus de trois heures de voyage. Les deux hommes doivent toucher le sol kazakh de Baïkonour à 16h08, heure de Paris. Durant tout leur voyage vers la Terre, les astronautes seront en communication avec les ingénieurs aux commandes de la navette. Mais c'est au chef de bord Oleg Novitski que reviendra la charge de déclencher les crochets pour désamarrer la capsule de l'ISS.

Le vaisseau restera d'abord en orbite autour de la Terre avant d'amorcer un freinage pour entamer la descente au sein de sa propre trajectoire et pénétrer la couche atmosphérique. Une demi-heure avant l'atterrissage, à 140 kilomètres d'altitude, l'aéronef se scindera en trois parties. Une capsule se détachera avec les deux astronautes à son bord pour continuer seule sa route vers la Terre. Équipés d'un scaphandre et protégés par un bouclier thermique, Thomas Pesquet et Oleg Novitski affronteront alors des températures dantesques. Ils commenceront aussi peu à peu à sentir le poids de leur corps pour la première fois depuis six mois.

Un "atterrissage en douceur" très violent

Arrivés au-dessus des nuages, à 10,5 kilomètres d'altitude, la capsule sera freinée par le déploiement d'un parachute, passant de près de 30.000 km/h à 800 km/h. Puis à 70 cm du sol, les fusées du vaisseau entreront en action pour amortir le choc de l'atterrissage. Un "soft landing" (atterrissage en douceur, selon le vocabulaire officiel) en réalité très violent pour les astronautes qui auront besoin de plusieurs jours pour s'en remettre et récupérer la masse musculaire perdue au contact de l'apesanteur. Thomas Pesquet et Oleg Novitski seront immédiatement pris en charge par une équipe médicale avant de s'envoler pour Cologne où ils subiront une batterie de tests au Centre des astronautes européens.