VIDÉO - Le OnePlus 5T est officiel avec un écran borderless et un prix inchangé

publié le 16/11/2017 à 21:14

Cinq mois après sa sortie, le OnePlus 5 a déjà droit à une mise à jour. Célèbre pour ses smartphones proposant des fonctionnalités propres aux appareils haut de gamme à des prix plus abordables, le fabricant chinois a présenté jeudi 16 novembre à New York le OnePlus 5T, la suite logique de sa dernière référence. Comme l'an passé, lorsque le OnePlus 3T avait succédé au OnePlus 3, la révision concerne seulement quelques points du téléphone qui conserve l'essentiel de la fiche technique de son prédécesseur.



Le principal changement concerne l'écran. Après Samsung, Apple, LG et Google, OnePlus embrasse à son tour le design borderless, la tendance qui a déferlé sur le monde de la téléphonie cette année. Le OnePlus 5T embarque un écran OLED Full HD de 6,01 pouces au format 18:9 et permet une expérience plus immersive que le OnePlus 5 qui bénéficiait d'un écran de 5,5 pouces.



OnePlus propose à son tour un smartphone à écran sans bord Crédit : OnePlus

À l'inverse de la concurrence, OnePlus ne hausse pas le prix de son smartphone pour autant. Le OnePlus 5T est proposé à 499 euros en version 64 Go et 6 Go de mémoire vive et 559 euros en version 128 Go et 8 Go de mémoire vive, comme le OnePlus 5 à son lancement. Il sera disponible en Europe et aux États-Unis le 21 novembre.

Un système de reconnaissance faciale

Malgré ce nouveau ratio d'affichage, le OnePlus 5T n'est pas beaucoup plus encombrant que son aîné car les bordures de l'écran sont plus fines. L'agrandissement de l'écran offre un gain de productivité mais il rend aussi le smartphone moins facile à manipuler pour les petites mains dans le sens de la hauteur.



L'allongement de la surface d'affichage sonne en revanche le glas du bouton d'accueil et des touches physiques du téléphone au profit d'un bouton virtuel et d'une barre de navigation tactile. Le capteur d'empreintes digitales est déporté à l'arrière. La prise jack est toujours d'actualité.



L'autre nouveauté du OnePlus 5T est l'introduction d'un dispositif de reconnaissance faciale. Baptisé Advanced Facial Recognition, le système peut être utilisé seul ou avec la reconnaissance d'empreintes digitales. Une protection renforcée que ne permet pas l'iPhone X par exemple. Les premiers tests de la presse spécialisée évoquent un système efficace et rapide, qu'une photo ne permet pas de prendre à défaut.

Un module photo revisité

Malgré d'excellentes critiques, OnePlus a revu l'appareil photo de son smartphone. L'objectif secondaire utilisé par le mode portrait est remplacée par un capteur 20 mpx avec la même focale à f/1,7 que le capteur principal de 16 mpx. Selon OnePlus, cet ajustement permet de réaliser de meilleurs clichés lorsque l'éclairage est faible. Le mode portrait est désormais assuré par un effet de flou d'arrière-plan à partir du capteur grand angle.



Pour le reste, le OnePlus 5T reprend l'essentiel des caractéristiques du OnePlus 5. Il est soutenu par un processeur Snapdragon 835 associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive selon la configuration choisie. Il évolue sous Android Oreo 7.1 Nougat avec le correctif de sécurité publié au mois d'octobre. La surcouche OxygenOS propre au constructeur chinois et toutes les options de personnalisations appréciées de la communauté OnePlus sont toujours au rendez-vous. L'appareil dispose toujours d'une batterie de 3.300 mAh. OnePLus annonce une autonomie d'une journée en une demi-heure de recharge.