publié le 31/08/2017 à 14:28

Chez Samsung, la fin de l’été est fertile en nouveautés. Depuis plusieurs années désormais, le constructeur sud-coréen a pris l’habitude de présenter la dernière version de sa phablette Galaxy Note en amont de l’IFA avant de lever le voile sur la dernière génération de sa montre connectée Galaxy Gear les jours précédents l’ouverture du salon berlinois. Cette année ne déroge pas à la règle. Une semaine après la présentation du Galaxy Note 8 à New York le géant coréen a dévoilé en grande pompe la Galaxy Gear Sport.



Cet appareil bardé de capteurs vient davantage compléter la gamme de montres connectées du groupe que succéder à la Galaxy Gear S3 lancée l’an dernier. Plus abordable (249 euros contre 299 euros) et plus compacte que son aînée, elle vise avant tout les amateurs d’exercice physique et les personnes soucieuses de leur bien-être.

Étanche et compatible avec Spotify hors-ligne

Déclinée dans une vingtaine de versions avec des coloris et matériaux différents, la Gear Sport affiche un écran de 1,2 pouces à la définition de 360x360 pixels. Elle est équipée de nombreux capteurs permettant de mesurer la fréquence cardiaque et un large éventail d’activités sportives. Principale nouveauté par rapport à la Gear S3, la Gear Sport est étanche. Résistante à une immersion de cinquante mètres, elle est désormais compatible avec le suivi de la natation. Elle assure toujours le traitement des notifications du smartphone et peut passer des appels.

Pilotée par le logiciel maison Tizen, la Gear Sport offre également le support hors-ligne de l’application Spotify. Ses 4 Go de mémoire interne peuvent être mis à contribution pour stocker de la musique qu’il sera possible d’écouter sans avec un casque ou des écouteurs Bluetooth sans avoir besoin du smartphone. Samsung a profité de l’occasion pour présenter sa dernière version d’écouteurs intra-auriculaires Bluetooth, IconX 2018, qui intègrent un accéléromètre et un cardiofréquencemètre.

Un tracker d’activité de fitness

Le groupe sud-coréen a aussi présenté un nouveau bracelet connecté dédié au Fitness, Gear Fit 2 Pro, également étanche et compatible avec Spotify hors-ligne, offrant la plupart des fonctions de suivi de l’activité physique de la Gear Sport. Le tracker se distingue surtout par son prix plus abordable (199 euros) et son écran vertical allongé de 1,5 pouces.



Avec ces deux modèles attendus en magasin d’ici la fin du mois d’octobre, Samsung espère profiter pleinement du retour de flamme annoncé du marché des montres et bracelets connectés qui pourrait enfin décoller d’ici la fin de l’année selon le cabinet IDC.