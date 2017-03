Messenger s'affranchit un peu plus de Facebook avec "Messenger Day"

publié le 09/03/2017 à 20:24

Comme prévu, Facebook déploie le partage de photos et vidéos éphémères dans Messenger. Testée depuis cet automne en Australie et en Pologne, la fonction "Messenger Day" va progressivement s’inviter dans l’application de messagerie instantanée des utilisateurs du monde entier à partir de ce jeudi 9 mars, annonce la société de Mark Zuckerberg dans un post de blog.



Disponible sur iOS et Android, ce service permet de partager des photos et des vidéos pendant une journée avec ses contacts Messenger et de les ajouter à un fil personnel dans la section intitulée "My Day". Tous les contenus sont customisables avec des filtres, des masques, des animations en trois dimensions et du texte. Ils disparaissent automatiquement au bout de 24 heures.

"Messenger Day" débarque dans Messenger Crédit : Facebook

Pas encore de publicité dans "Messenger Day"

Avec "Messenger Day", Messenger s’affranchit un peu plus de Facebook et devient un réseau social de plus en plus autonome dans lequel il est possible de consulter des contenus publiés seulement par ses contacts et pas encore hiérarchisés par des algorithmes de tri comme sur le réseau social.

"Messenger Day "n'est pas ouvert aux médias, aux entreprises et à la publicité pour l'instant. Cette nouvelle fonction ajoute une corde de plus à l'arc de plus en plus fourni de l'application de messagerie instantanée, qui mise de plus en plus sur le commerce en ligne pour monétiser ses services.

Toutes les applis de Facebook ont cloné Snapchat

Messenger Day est aussi l’intégration dans Messenger des "stories" de Snapchat. Depuis qu’elle a refusé une offre de rachat de Facebook en 2014, l’application jaune au petit fantôme n’en finit plus de voir son concept dilué dans les applications de la galaxie Facebook.



Testée dans Facebook et Messenger, elle est déjà implémentée à WhatsApp, depuis quelques semaines, et Instagram, depuis août 2016. Selon une enquête de TechCrunch, l’arrivée des "stories" dans Instagram, où elles sont utilisées par plus de 150 millions d’utilisateurs quotidiens, aurait fait perdre beaucoup de parts de marché à Snapchat, qui vient de réaliser son introduction en bourse.