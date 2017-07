publié le 01/07/2017 à 10:00

Une plateforme ludo-éducative basée sur l'univers du jeu vidéo Minecraft pour sensibiliser les plus jeunes aux algorithmes et à la programmation. Telle est la méthode d'éducation inédite lancée par les Français de Kidscode à l'occasion du salon Viva Technology qui se tenait à Paris du 15 au 17 juin. La plateforme Kidscode couvre les niveaux du primaire au collège. Elle vise à donner aux professionnels de l'éducation de nouveaux outils complémentaires de l'enseignement traditionnel pour améliorer ou faire acquérir de nouvelles connaissances aux élèves en rapprochant les savoirs de l'éducation nationale de l'univers de Minecraft, un jeu vidéo où les joueurs créent et modifient des mondes virtuels en mouvement perpétuel.



Kidscode se présente sous la forme d'un jeu vidéo cubique dans lesquels les élèves doivent faire appel à leurs connaissances et à leur créativité s'ils veulent progresser. Vingt mondes sont pour l'instant proposés. Ils couvrent des disciplines variées, de la géographie à l'histoire, en passant par la physique, la chimie, les sciences et le coding. Des mondes fermés demandent aux élèves de suivre des consignes précises pour terminer un exercice dans un temps limité et des mondes ouverts permettent de travailler à plusieurs et de mobiliser différentes connaissances et outils.

> Kidscode - Learn to change the world

Immersion historique et acquisition de nouvelles notions

Chaque univers offre de multiples possibilités de création et propose un contenu éducatif permettant aux élèves de s'immerger dans une discipline ou une nouvelle notion de façon ludique. Le monde Pompéi, reconstitué à l'échelle, est par exemple focalisé sur l'agriculture responsable pour sensibiliser les enfants aux différentes méthodes agricoles et leur impact sur l'environnement. Plongés dans un monde virtuel, ils doivent gérer des fermes, avec l'objectif de produire le plus de céréales et de viandes possibles tout en faisant face à des problèmes pour lesquels ils doivent trouver des solutions à l'aide de formules mathématiques ou de rudiments de code.

Toutes les activités se font en ligne. L'enseignant peut suivre le parcours de chaque élève en temps réel et intervenir, dans le chat ou directement sous la forme d'un avatar s'incrustant dans son monde, pour échanger avec lui et le guider en cas de besoin. Il peut visualiser leur progression au fil des séances et reprendre à un moment précis car l'ensemble des mondes travaillés sont sauvegardés. L'accès à la plateforme est gratuit pour un certain nombre de mondes et devient payant lorsque les enseignants souhaitent en utiliser davantage. L'abonnement est facturé 3,99 euros par an par élève et devrait passer à 5,99 euros dans quelques mois.

Les serious games, nouveaux outils pédagogiques

L'idée de Kidscode est née lors d'un voyage de son fondateur Didier Plasse dans la Silicon Valley en 2015. Le programme est inspiré de différentes méthodes (Montessori, Steiner, etc.) utilisées dans certaines écoles américaines, basées sur l'épanouissement des enfants à la faveur de contextes favorisant la créativité et les projets interdisciplinaires.



Lancé officiellement lors de VivaTech, Kidscode doit désormais convaincre enseignants et chefs d'établissements du bien-fondé de sa méthode en vue de la rentrée. Didier Plasse et ses associés doivent notamment composer avec la concurrence de MinecraftEdu, une version de Minecraft adaptée aux établissements scolaires utilisée dans une quarantaine de pays et désormais propriété de Microsoft qui cherche également à imposer son programme auprès des enseignants français depuis le mois de décembre.