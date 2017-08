VIDÉO - Alcatel A5 LED, un smartphone pour faire le show à moins de 200 euros

publié le 06/08/2017 à 13:16

Avec sa face arrière arrière composée de 35 diodes électro luminescentes, ce smartphone en met plein la vue. Présenté lors du salon mondial du mobile de Barcelone fin février, l’A5 LED d’Alcatel vise les adolescents qui souhaitent briller en société avec un téléphone original. Vendu 199 euros depuis la fin du printemps, il n'est pas le meilleur appareil de sa catégorie. Mais il propose une fonctionnalité originale qui a le mérite de le distinguer de ses concurrents dans le segment très concurrentiel des smartphones à moins de 200 euros.





Il y a plusieurs façons d’activer les diodes lumineuses : lors de la lecture d’un morceau (elles oscillent alors en rythme), pour signaler un appel entrant, à l’arrivée d’une notification (elles prennent la couleur de l'application concernée) ou à l’activation de l’alarme. Une application "Light Show "permet également de sélectionner un thème parmi différentes ambiances (ville, pétards, météores, nuit, etc.). Elle fait son effet en public ou en soirée mais l’intérêt est assez limité.

Un smartphone aux caractéristiques limitées

Pour le reste, l’A5 LED est un smartphone Android aux caractéristiques limitées. S’il bénéficie d’un écran HD de 5,2 pouces lumineux et réussi, l’autonomie pâtit visiblement des animations des LED et ne tient pas plus d’une journée. La puce graphique fait l’impasse sur les détails des jeux et le processeur un peu à la traîne pour charger les animations et passer d’une appli à une autre. L’appareil photo ne fait pas de miracle non plus : l’application est plutôt lente et la netteté hasardeuse en mouvement comme de nuit.

Au final, l’A5 LED réussit à sortir du lot avec une fonction inédite et amusante. Mais il soutient difficilement la comparaison avec des modèles plus performants qui proposent un écran Full HD, un capteur d’empreinte et un meilleur appareil photo pour le même prix.