Facebook veut vous faire faire des rencontres avec "Discover People"

publié le 03/02/2017 à 12:11

Facebook veut vous aider à élargir votre cercle d'amis. Le réseau social est en passe d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à son application mobile permettant d'interagir avec des inconnus qui partagent les mêmes centres d'intérêt ou habitent à proximité. Baptisée "Discover People", cette fonctionnalité est en cours de déploiement sur iOS et Android après avoir été testée sur un cercle d'utilisateurs restreints en Australie et en Nouvelle-Zélande, rapporte le site spécialisé américain TechCrunch. Elle n'est pas encore disponible pour tous les utilisateurs.



"Discover People" vient s'ajouter aux nombreuses fonctionnalités du menu "Explorer" situé en bas à droite de l'application mobile de Facebook. L'utilisateur est invité à se présenter et à mettre à jour sa photo de profil. Il peut ensuite consulter une sélection d'utilisateurs sélectionnés par Facebook en fonction de plusieurs critères. Une liste regroupe les profils de personnes intéressées par les mêmes événements, une autre les profils travaillant dans la même entreprise et une autre ceux vivant dans la même ville. Seules les informations rendues publiques par les utilisateurs sont affichées.

Facebook encourage ses utilisateurs à entrer en contact avec des inconnus

"En apprendre un peu plus sur les gens qui nous entourent"

Depuis sa création, Facebook se présente comme un réseau social permettant de rester en contact et de partager des choses avec ses proches. Dans sa rubrique d'aide en ligne, le réseau recommande de n'envoyer des invitations qu'à "des amis, des membres de votre famille et d'autres personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance". En encourageant désormais ses utilisateurs à contacter des inconnus, Facebook change de paradigme.



Facebook n'a pas précisé quel objectif il poursuivait à travers "Discover People". Cette nouvelle fonctionnalité pourrait concurrencer les sites de rencontre comme Meetic ou Tinder, de plus en plus populaires sur mobile, ou être utilisée dans un contexte professionnel. Un porte-parole du groupe a seulement indiqué à TechCrunch qu'il s'agissait "d'en apprendre un peu plus sur les gens qui nous entourent, avant de démarrer un nouvel emploi, de rejoindre un groupe ou de décider d'assister à un événement".

Plus seulement un réseau social

La diversification de Facebook au-delà du réseau social s'est accélérée ces dernières semaines. Le réseau de Mark Zuckerberg s'est attaqué au commerce en ligne à travers la plateforme Marketplace, à la communication intra-entreprises avec WorkPlace, aux jeux vidéo via GameRoom et a ouvert Messenger aux entreprises. Dopé par la publicité sur mobile, Facebook est également en train de développer une application pensée pour le petit écran pour s'attaquer au marché de la publicité télé.