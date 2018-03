Crédit : AFP et RTL

Loin d'être très connu, il est pourtant l'inventeur qui a révolutionné notre vie quotidienne. Ladislao jose Biro naissait il y a 117 ans jour pour jour, le 29 septembre 1899 à Budapest. Après plusieurs années, Ladislao jose Biro dépose en 1938 un brevet de stylo bille à Paris.



Sa découverte est pour le moins insolite. Après avoir visité une imprimerie, il remarque que l'encre utilisée séchait rapidement, laissant le papier sec et sans tâches. Il tente d'utiliser la même encre dans son stylo-plume mais s'aperçoit que l'encre passe avec difficulté jusqu'à la plume. Il conçoit alors un dispositif formé d'une bille permettant de l'appliquer sur le papier. Fort de ce succès, la société Bic décide d'acheter le brevet en 1949. Grâce à ce rachat, la société créera quelques années plus tard la si célèbre "pointe Bic".



Depuis sa création, de nombreux hommages ont été réalisés à son encontre. En Italie, Argentine, Australie et Nouvelle-Zélande, le terme "birome" ou "biro" est utilisé pour désigner le stylo bille (référence à son nom de famille). Un astéroïde a même été nommé "Biro", tout comme une série de timbres postaux en Argentine. Cette année, Google a aussi mis en place un Doodle en mémoire de cet inventeur, à l'occasion de son 117ème anniversaire.