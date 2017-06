publié le 02/06/2017 à 08:26

Vendredi 2 juin, Thomas Pesquet s'apprête à retrouver la planète Terre six mois après l'avoir quittée. Le spationaute français quittera la Station spatiale internationale en compagnie du Russe Oleg Novitski à bord d'un vaisseau Soyouz. L'atterrissage au Kazakhstan est prévu à 16h09, heure de Paris. Quelques heures après, Thomas Pesquet s'envolera pour Cologne, en Allemagne, où se trouve le Centre européen des astronautes. Il passera sa première nuit dans un laboratoire de la ville où l'équipe médicale de l'ESA surveillera sa réadaptation à la gravité après ce semestre passé en apesanteur.



Invitée de la matinale de RTL, Claudie Haigneré, la dernière Française à être partie dans l'espace, a vécu à deux reprises cette intensité d'un retour sur Terre. "Le retour est quelque chose qui bouscule pas mal", témoigne-t-elle. "Mais on est préparé, on s'y attend, on sait que tout ça est bien contrôlé", assure-t-elle. "Je souhaite à Thomas Pesquet un atterrissage en douceur".