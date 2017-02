Facebook est-il en train de tuer Snapchat avec les Stories Instagram ?

L'application préférée des jeunes semble avoir du mal à tenir la distance face au géant Facebook.

L'application de partage de photos, Instagram

par Benjamin Pierret publié le 01/02/2017 à 18:55

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

150 millions. C'est le nombre de personnes qui consultent chaque jours les "Stories" de leurs abonnements Instagram. Depuis le lancement de cette nouvelle fonctionnalité, en août 2016, le partage de photos et de vidéos éphémères rencontre un franc succès auprès des utilisateurs de la plateforme... au détriment de Snapchat, qui a inventé le concept. Les chiffres sont édifiants : selon une enquête de TechCrunch, qui a recueilli les témoignages de célébrités des réseaux sociaux, de managers de talents 2.0 et de fournisseurs de données, le nombre de vues enregistrées sur les Stories Snapchat aurait chuté de 15 à 40 %.



Selon un rapport de Delmondo, une plateforme d'analyse, le nombre moyen de spectateurs uniques sur Snapchat Story a décru significativement entre le mois d'août et le mois de novembre 2016, enregistrant une chute de 40 %. Justin Rezvani, PDG de la plateforme spécialisée dans le marketing d'influenceurs TheAmplify, affirme quant à lui au média américain qu'en moyenne, leur communauté d'influenceurs enregistre 28 % de vues en plus sur Instagram que sur Snapchat.

D'une story à l'autre

Cette différence de popularité s'explique - en partie - de manière logistique. TechCrunch relève que le 7 octobre, Snapchat a supprimé la lecture des Stories en continu, qui permettait aux utilisateurs de voir les Stories de leurs différents abonnements s'enchaîner. Ils doivent depuis cliquer sur la Story de chacun des utilisateurs pour les consulter. Un effort que les utilisateurs d'Instagram n'ont pas à fournir, puisqu'un simple clic sur une Story permet de consulter toutes celles de leurs abonnements.

Les marketeurs déploient plus de ressources sur Instagram, parce qu'on ne peut pas évoluer sur Snapchat Charlie Buffin, agent de talents Facebook Twitter Linkedin

Hannah Stocking, star des réseaux sociaux, affirme quant à elle avoir vu les vues de ses Snapchat Stories passer de 150.000 à 90.000 entre août 2016 et janvier 2017, tandis que sa popularité sur Youtube et Instagram ne fait qu'augmenter. Mike Albanese, PDG de la compagnie Galore spécialisée dans les talents de réseaux sociaux, analyse : "Les influenceurs qui ont attiré une audience sur Snapchat un peu tard ont plus ou moins abandonné la plateforme, parce c'était bien plus simple pour eux d'atteindre plus de monde à travers l'audience qu'ils avaient déjà sur Instagram."



"Les marketeurs déploient plus de ressource sur Instagram, parce qu'on ne peut pas évoluer sur Snapchat. Il y a beaucoup de campagnes que nous n'avons même pas besoin de faire sur Snapchat", ajoute le co-fondateur d'une autre entreprise similaire. Pour Charlie Buffin, agent de talents, Snapchat fait une autre erreur : celle de ne pas se concentrer sur sa communauté de créateurs.

Un avenir difficile pour Snapchat ?

Cette chute des audiences de l'application arrive à un moment critique, puisqu'elle prévoit son entrée en bourse dans les prochaines semaines. Si, malgré une forte baisse, le nombre d'utilisateurs de Snapchat se maintient, les Stories Instagram l'empêcheront de se développer. Une petite victoire pour Facebook, qui a acquis Instagram en 2012 et tenté d'acquérir Snapchat la même année. Le réseau social de Mark Zuckerberg vient lui-même de lancer une version test de ses propres Stories en Irlande. Autant d'opportunitéq de charmer les jeunes, qui constituent l'essentiel des utilisateurs de Snapchat.