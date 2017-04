Les craintes des constructeurs automobiles face au Brexit

publié le 28/04/2017 à 07:36

L'industrie automobile, au sens large, ce sont 12,2 millions personnes directement concernées sur le continent européen. Actuellement, le marché unique européen garanti un commerce entre le Royaume-Uni et les autres pays membres de l'Union sans droits de douane sur les véhicules, mais aussi sur les pièces détachées indispensables à leur assemblage. Un Brexit dur - c'est-à-dire respectant les seules règles douanières de l'Organisation mondiale du commerce - se traduirait immédiatement par des taxes de 10% en moyenne sur chaque véhicule et le retour de la guérilla sur les normes.



Ces augmentations ne pèseraient pas seulement les voitures fabriquées en Grande-Bretagne. Les droits de douanes, cela pèse dans les deux sens. Mais l'isolation des Britanniques sera particulièrement douloureuse. Industriellement d'abord, car son industrie automobile, en plein renouveau depuis quelques années, est étroitement liée aux approvisionnements en provenance de ses partenaires continentaux : 65% de ses pièces détachées sont fabriquées en Europe.

Technologiquement ensuite, car ce sont les grands constructeurs américain (Ford), japonais (Toyota et Nissan), allemand (BMW, qui a relancé avec le succès que l'on sait les Mini) et français (PSA), sans oublier l'Indien Tata (avec ses Range Rover et Jaguar), qui alimentent en brevets et en innovations les usines de l'île.



Commercialement, enfin : 60% des 1,7 million de voitures fabriquées Outre-Manche sont exportées chaque année vers l'Union européenne. La fermeture des frontières c’est la mise en place d’une mécanique bien connue : taxes, augmentation des coûts de fabrication, hausse des prix de vente et recul de l'activité et de l'emploi.