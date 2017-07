Le premier téléphone sans batterie est né

publié le 11/07/2017 à 16:44

Finir la journée sans batterie, une habitude pour les possesseurs de smartphones. La consommation et le nombre des applications jouent sur l’énergie, et nécessitent souvent plusieurs recharges par jour. Mais l'invention des chercheurs de l'Université de Washington pourrait révolutionner notre dépendance à la batterie : pour la première fois, un mobile fonctionnant uniquement à l’énergie ambiante a vu le jour.



Le prototype permet de tenir une conversation dans des conditions normales, et les chercheurs ont même réussi à faire passer la conversation par Skype.

Fabriqué à partir d'un simple circuit imprimé et de composants trouvés dans le commerce, le prototype développé ne consomme que 3,5 microwatt. Il s'alimente par l'énergie sonore, à partir d'ondes radio transmises par un émetteur à 9 mètres de distance. Les chercheurs ont également testé la lumière comme source d’énergie avec une cellule photoélectrique.

Un prototype encore rustique

Le téléphone mobile ainsi créé ressemble à un talkie-walkie : comme la voix n'est pas transformée en signaux numérique mais passe par les ondes radio, il faut presser et maintenir appuyée une touche pour pouvoir parler.



Son design encore très limité, sans écran et sans applications, ne permet pas de révolutionner pour l'instant l'utilisation des smartphones. Mais c'est envisageable pour les années à venir : les chercheurs de l'Université de Washington, financés par Google, sont d'ores et déjà en train de réfléchir à l'intégration d'un écran à faible consommation, d'un système de chiffrage de message et à la possibilité du streaming vidéo.

> Le portable sans batterie - Université de Washington