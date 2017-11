publié le 06/11/2017 à 20:04

Cinq mois après sa sortie, le OnePlus 5 va avoir droit à une mise à jour. Célèbre pour ses smartphones aux composants dernier cri vendus à un tarif plus abordable que les appareils des leaders du secteur, le fabricant chinois a publié lundi 6 novembre sur son compte Twitter une annonce invitant sa communauté a découvrir le OnePlus 5 T le 16 novembre prochain.



L'appareil sera présenté à New York à 17 heures à l'occasion d'une conférence de presse à suivre sur le site de OnePlus. Une photo publiée la veille par le fabricant laissait deviner l'un des affichages publicitaires caractéristiques de Tim Square et les lignes de l'Empire State Building.

Comme l'an passé, OnePlus va renouveler sa dernière référence en révisant seulement certaines de ses caractéristiques. Fin 2016, le OnePlus 3T avait succédé au OnePlus 3 lancé au milieu de l'été avec un meilleur processeur et une batterie plus importante. La mise à jour 2017 devrait plutôt faire la part belle à l'écran et conserver l'essentiel de la fiche technique du modèle actuel.



Doté d'un écran borderless

Vendu 550 euros depuis fin juin, le OnePlus 5 a été salué par la presse comme un smartphone puissant et équilibré offrant une alternative bon marché à l'iPhone 7 ou au Galaxy S7. Toujours d'actualité, le processeur Snapdragon 835 qui l'équipe devrait résister au portage, épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive.

> One Plus 5 : le smartphone Android presque parfait Crédit Image : RTLnet | Crédit Média : RTLnet | Date : 15/07/2017

Comme Apple, Samsung, Huawei ou LG, OnePlus devrait embrasser l'une des principales tendances du marché et équiper le OnePlus 5T d'un écran aux bordures réduites afin d'allonger sa surface d'affichage utile. Le OnePlus 5T devrait bénéficier d'une dalle OLED de 6 pouces au format 18:9 avec une définition de 2160 x 1080 pixels.



Ce nouveau design contraindrait le constructeur à remplacer les boutons de navigation en façade du OnePlus 5 par des boutons virtuels et à déplacer le capteur d'empreintes digitales au dos de l'appareil, comme chez Google, Huawei ou LG.

Un meilleur appareil photo et toujours une prise jack

Le OnePlus 5T devrait également s'améliorer sur le plan de la photographie grâce à un capteur photo de 19 mpx à l'avant et un double capteur dorsal de 20 mpx. Le patron de l'entreprise Pete Lau a d'ores et déjà communiqué sur le fait que le smartphone sera bien doté d'une prise jack, arguant que celle-ci répondait encore aux besoins de 80% des utilisateurs actuels.



Enfin, selon des sources chinoises, le prix devrait être raisonnable. Décliné en deux versions de stockage (64 ou 128 Go) et deux capacités de mémoire vive (6 ou 8 Go), le OnePlus 5T serait proposé à 499 euros et 559 euros. Il sera commercialisé dès 15 heures le 21 novembre sur le site du fabricant.