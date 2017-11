VIDÉO - Meizu Pro 7, le smartphone aux deux écrans OLED

publié le 04/11/2017 à 10:01

Disponible depuis début septembre au prix de 449,90 euros, le Pro 7 de Meizu est équipé de deux écrans OLED. Le premier en façade, l'autre, plus petit, au dos du téléphone. Un design étonnant qui permet de préserver l'autonomie de l'appareil en affichant les notifications sans allumer l'écran principal. Il donne aussi à voir le nombre de pas effectués dans la journée, la date et les conditions météo.



Encore peu connue du grand public, Meizu est une marque chinoise. Une équipe la fait vivre en France depuis la fin de l'année dernière. Ses produits présentent un bon rapport qualité prix et sont proposés dans une grille tarifaire allant d'une centaine d'euros à 450 euros. Ils sont distribués dans les enseignes de grande distribution comme Auchan, Darty ou Boulanger en attendant de bénéficier de relais chez les opérateurs.

Le Pro 7 ne fait pas vraiment dans l'originalité au premier abord. Avec sa coque en aluminium noir mat et son bouton central principal, l'appareil a des faux airs d'iPhone 7. La différence se situe à l'arrière où est logé le second écran. L'intégration est réussie, malgré la finesse du téléphone, le bloc se fond parfaitement dans le design général.

Pratique pour les selfies mais globalement limité

La fonction première de cet écran secondaire est de prendre des selfies avec l'appareil photo principal, un double capteur 12 mpx de meilleure qualité que le capteur 16 mpx en façade. Trois modes sont proposés : portrait avec flou d'arrière-plan, selfie "beauté" avec lissage des imperfections et un mode normal. En usage classique , l’appareil photo permet de signer des portraits avec flou d’arrière-plan et d’enregistrer des gifs.



Clin d’œil à l'activité historique de Meizu (d'abord célèbre pour ses lecteurs MP3), le deuxième écran peut aussi être utilisé comme un lecteur audio, associé à une prise jack bienvenue. La fonction "music only" permet d'éteindre le smartphone et de profiter de la musique sur l"écran secondaire pour consommer un minimum d'énergie. Elle ne fonctionne qu'avec des morceaux stockés en local et n'est pas compatible avec les services de streaming.



Malgré un éventail de fonctions assez limité, cet écran secondaire est somme toute assez bien pensé et s’avère plutôt utile. Dommage cependant qu’il soit parfois nécessaire de redémarrer l’appareil pour pouvoir en profiter, son interface tactile ayant tendance à ne plus fonctionner lorsque le smartphone est trop sollicité.

Une interface réussie

Pour le reste, le Pro 7 est un smartphone fluide et réactif au quotidien. Son processeur octocoeurs cadencé à 2,6 GHz se montre à la hauteur pour l'essentiel des usages et une intelligence artificielle optimise son utilisation en allouant plus efficacement les ressources nécessaires selon les applications.



Basée sur Android 7.1, l'interface ressemble beaucoup à iOS. Le capteur d'empreinte se charge de toutes les options de navigation. Un effleurement pour revenir en arrière, un double appui pour lancer l'appareil photo, un appui pour revenir à l'accueil et un appui long pour verrouiller l'écran. Un glissement de bas en haut de l'écran permet également d’afficher le mode multitâche.



Meizu a aussi intégré des fonctionnalités qui s'avèrent très utiles comme la possibilité de sécuriser des fichiers dans un coffre fort, un dossier crypté verrouillé par un code, ou un mode invité qui permet d'accéder au téléphone délesté des informations personnelles de son propriétaire. Un mode enfant permet aussi de définir le délai d'utilisation du téléphone, le niveau de batterie faible préalable à son verrouillage automatique et de choisir quelles applications restent accessibles.

Une belle surprise

Au final, avec son double écran, le Pro 7 de Meizu offre des fonctions originales mais ne révolutionne pas les usages de la téléphonie pour autant. Ce qui ne l’empêche pas d’être un smartphone performant à tous les niveaux et l’une des belles surprises de l’année 2017. Une version 7 Plus est disponible avec un écran de 5,7 pouces, un processeur MediaTek Helio X30 et 6 Go de Ram au prix de 550 euros.