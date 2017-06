Des objets pour surveiller la pollution à l'intérieur de nos logements

publié le 18/06/2017 à 16:48

De nombreuses études ont montré que l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Le Healthy Home Coach de Netatmo est un objet connecté qui surveille la qualité de l'air dans la pièce où il se trouve. Il possède plusieurs capteurs qui mesurent la température, le taux d'humidité, le niveau de CO² et le niveau sonore.



L'appareil s'accompagne d'une application sur laquelle vous avez accès aux mesures précises. Sur l'appareil, vous avez juste une tendance. S'il s'allume en bleu, tout va bien, s'il vire au rouge, c'est globalement mauvais mais vous ne savez pas ce qui cloche vraiment. Mais si vous regardez sur l'application, vous avez plus de détails. Dans le studio de RTL, il fait 25°2 C, le taux d'humidité est à 54%. L'appareil indique que "c'est bon", sans plus. En revanche, il y a un très bon niveau de CO², 517 ppm (partie par million), sur l'échelle proposée par le Healthy Home Coach, c'est un très bon résultat.

En plus de ces informations, l'appareil donne des conseils. S'il y a trop d'humidité ou de CO², l'application vous conseille d'aérer quelques minutes, vous explique que trop d'humidité, c'est mauvais pour les personnes asthmatiques notamment, que trop de CO², ce n'est pas très bon pour la concentration... Grâce à l'historique es résultats, vous pouvez suivre l'évolution de la qualité de l'air dans votre logement. Ça peut éventuellement vous aider à comprendre des maux de tête ou des allergies.



Sur le marché, on trouve aussi le Foobot. Il fonctionne à peu près sur le même principe mais lui mesure en plus les COV, les composés organiques volatiles, ces polluants qui viennent notamment des aérosols. Withings propose une caméra de surveillance qui mesure aussi la qualité de l'air et vous alerte en cas de pollution intérieure.



Le Foobot Crédit : Capture Footbot