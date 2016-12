REPLAY - Du 4 au 8 septembre 2017, la Ville rose sera au centre de la galaxie. Les professionnels de l'espace évoqueront principalement deux odyssées.

C'est un incroyable rassemblement qui aura lieu en fin d'année prochaine à Toulouse : le Congrès mondial des astronautes. Cela ne sort pas d'un album de Tintin, ce n'est pas un rassemblement de fans de la Guerre des Étoiles, dont on vient de perdre la princesse Leia. C'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. C'est d'ailleurs le trentième congrès du genre. Le premier c'était en 1985 - déjà en France, à Cernay -, à l'initiative de l'Association des explorateurs de l'espace. Du 4 au 8 septembre 2017 dans la Ville rose, ils seront ainsi une centaine d'astronautes. Français, Américains, Russes, Chinois, Indiens ou encore Roumains.



Quand un astronaute rencontre un autre astronaute, que se racontent-ils ? "Probablement des histoires d'astronautes, qui sont quand même des gens extraordinaires, puisqu'ils ne sont que quelques dizaines à être allés dans l'espace", répond Jean-Yves Le Gall, président du Centre national d'études spatiales (Cnes). "Cela leur permet de confronter leurs expériences, de pouvoir parler de souvenirs qu'ils ont en commun, sans oublier tout l'aspect prospectif", poursuit-il.

Ce sont essentiellement deux odyssées qui seront discutés lors de ce congrès. D'abord la Lune. Cinquante ans après le premier pas d'Armstrong, les Américains veulent y retourner ; les Chinois ont lancé une mission d'exploration. Ensuite, Mars. Là aussi, tout le monde travaille sur un vol habité. La réalité rattrape la fiction et le cinéma, dont les astronautes sont les nouvelles stars : Seul sur Mars, Interstellar, Gravity.

Thomas Pesquet sera aussi à Toulouse

Ce congrès sera celui de la nouvelle conquête spatiale, confirme Jean-Yves Le Gall. "On est dans une période un peu charnière. Bientôt on va retourner aux fondamentaux : cette idée qu'on va dans l'espace pour défricher de nouveaux espaces. Ce qui fait rêver, c'est finalement quelque chose d'inaccessible", constate-t-il.



Celui qui nous fait rêver en ce moment est au-dessus de nous, c'est notre astronaute Thomas Pesquet. Il aura normalement le temps de redescendre pour se rendre à Toulouse. Son retour sur Terre est prévu dans le courant du mois de mai. Il participera sans doute à la journée baptisée "Community Day", où tous les astronautes vont se rendre dans des écoles pour parler de l'espace.

Avec Thomas Pesquet seront présents - c'est exceptionnel - les neuf autres Français qui sont allés dans l'espace depuis 1982. Le premier, c'était Jean-Loup Chrétien. Même sur Terre, ça sera une très jolie photo.