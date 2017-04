Le plus grand espace de coworking de Paris a été inauguré

publié le 05/04/2017 à 08:16

WeWork vient d'inaugurer son premier immeuble en France, rue La Fayette à Paris (IXe arrondissement), dans l’ancien siège d’Areva. Un bâtiment de 12.000 mètres carrés pour accueillir 3.200 startuppeurs, free-lances, designers et autres. WeWork est une entreprise américaine spécialisée dans le coworking destiné aux entrepreneurs, start-up et petites entreprises. En quelques années, elle a conceptualisé la notion de travail collaboratif et a bouleversé le monde du travail en s’appuyant notamment sur les données.



Le coworking est aujourd'hui une tendance en plein essor. Le principe consiste à réunir des travailleurs indépendants de type auto-entrepreneurs sous un même toit afin de favoriser l’échange, et combattre l’isolement. Il existait déjà une structure de ce type dans le XVe arrondissement de Paris, dans le co-working "G2I", ouvert depuis un an et qui accueille une douzaine d'entreprises (composées d'un à dix salariés).