publié le 07/08/2017 à 11:07

Visible à l’œil nu, l'éclipse de Lune du lundi 7 août est l'une des deux éclipses de l'été. Observable depuis la France métropolitaine, cette éclipse de Lune partielle correspond à l'ombre de la Terre qui va partiellement cacher la pleine Lune.



Pour l'observer, il faudra tourner le dos au soleil couchant et regarder vers l'horizon est/sud-est. Concernant les horaires, le phénomène sera observable entre 19 heures 23 et 21 heures 18, mais il sera à son apogée à 20 heures 20. L'éclipse sera particulièrement visible depuis l'Est de la France, et si le ciel est dégagé. Pour ceux qui ne peuvent pas l'observer, le site spécialisé Slooh retransmet des lives et des explications du phénomène.



Les amateurs pourront admirer une Lune "voilée", puisque l'ombre de la Terre en cachera environ 25 %. L'éclipse de Lune est dite "partielle", lorsque la Terre, la Lune et le soleil ne sont pas parfaitement alignés. La prochaine éclipse sera totale, et cette fois concernera le soleil : elle aura lieu le 21 août et ne sera visible que des États-Unis.