publié le 05/04/2017 à 20:14

Un grand-frère pour le Honor 8. Honor a présenté mercredi 5 avril le Honor 8 pro, son dernier smartphone, à l'occasion d'une conférence de presse diffusée sur Facebook Live. Derrière cette marque, on retrouve le fabricant chinois Huawei, numéro 3 mondial des smartphones, qui aspire à supplanter Apple et Samsung au sommet de la téléphonie mondiale dans les deux prochaines années. Huawei multiplie les références depuis plusieurs mois et occupe tous les segments du marché, de l'entrée au milieu de gamme avec Honor au premium avec les séries Mate et P. La marque Honor vise d'abord les millenials avec des smartphones élégants et accessibles mettant l'accent sur les critères chers 18/35 ans : un design impeccable, des fonctions photo bien pensées et des prix attractifs, même si ce dernier modèle passe pour la première fois la barre des 500 euros.

Le Honor 8 Pro est logé dans un boîtier métallique

Le Honor 8 Pro n'est pas seulement une version grand écran du Honor 8. Il reprend également la plupart des caractéristiques des derniers Huawei P10 et P10 Plus et déroule une fiche technique musclée. Il embarque un écran IPS Quad HD à la définition de 2560x1440 pixels pour une résolution de 515 pixels par pouce. Selon le fabricant, l'écran occupe quasiment 80% de la face avant du smartphone grâce à des bordures très fines.

Une configuration musclée

Rayon performances, le Honor 8 Pro bénéficie du processeur Kirin 960 des derniers P10, les smartphones haut de gamme de la marque chinoise. Il leur ajoute 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. La batterie affiche 4000 mAh et offre un système de charge rapide assurant une heure d'utilisation après quinze minutes sur secteur. L'ergonomie est classique (boutons de volume, d'alimentation, capteur d'empreinte à l'arrière, USB-C et prise jack) et évolue sous Android 7 et la surcouche EMUI 5.1 habituelle de Huawei.

Il embarque une dual caméra de 13 mégapixels

Le module photo est composé de deux capteurs de 12 mégapixels chacun capables de filmer en 4K à 30 images par seconde ou en Full HD à 60 images par seconde. La caméra frontale atteint 8 mégapixels et se limite à la capture en Full HD à 60 images par seconde. Le Honor 8 Pro sera disponible en France dans les prochaines semaines au prix de 549 euros, soit 200 euros de moins que le Huawei P10 Plus, le smartphone le plus haut de gamme du fabricant.

Un successeur pour le 5C

Honor a profité de la conférence pour présenter rapidement son futur 6C. Appelé à succédé au 5C, l'un des best-sellers de la marque, ce smartphone métallique embarque un écran HD de 5 pouces, un capteur photo de 13 mégapixels et une caméra à selfie de 5 mégapixels, un lecteur d'empreinte digitale à l'arrière, une puce Snapdragon 435 et 3 Go de RAM ainsi que 32 Go de mémoire interne (extensible avec une carte microSD). Le Honor 6C sera bientôt proposé à un prix conseillé de 229 euros en trois coloris noir, gris et en or.