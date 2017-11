publié le 07/11/2017 à 20:33

Les utilisateurs de smartphones compatibles avec l'application Google Assistant pourront bientôt lui demander de reconnaître de la musique ou une chanson, à la manière du célèbre Shazam. Annoncée lors de la conférence de rentrée de Google, le 4 octobre dernier, cette fonctionnalité était jusqu'ici réservée aux Pixel 2 et Pixel 2 XL, les smartphones de Google, qui ne sont pas commercialisés en France.



Comme le rapporte le site spécialisé dans l'actualité de Google 9to5Google, la firme de Mountain View a commencé à la déployer sur tous les smartphones compatibles avec son assistant intelligent.

La reconnaissance vocale de Google Assistant peut être utilisée de deux façons. La première consiste à solliciter l'assistant en prononçant par exemple "Ok Google, quelle est cette chanson ?" ou en tapant cette requête au clavier. Google Assistant peut aussi reconnaître les titres joués à proximité d'un smartphone si elle détecte du son environnant.

Google Assistant gagne une nouvelle fonction de reconnaissance musicale Crédit : 9to5Google

La question "Quel est le titre de ce morceau ?" apparaît alors dans la partie inférieure de l'écran. L'assistant propose ensuite des informations sur l'artiste et offre la possibilité d'écouter la chanson sur différentes plateformes comme YouTube ou Google Play Music.



Cette fonctionnalité semble pour l'instant réservée aux États-Unis et n'était pas accessible dans l'Hexagone à l'heure où a été publié cet article. Elle se pose en concurrente de Shazam, pionnier de la reconnaissance musicale, dont l'application a été téléchargée plus d'un milliard de fois depuis sa création en 1999 avant d'être intégrée à Siri et Snapchat.