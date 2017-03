publié le 24/03/2017 à 16:06

Bientôt une nouvelle récolte d’emojis. Le Consortium Unicode, l’association chargé de valider la création de ces caractères standardisés afin qu’ils puissent être utilisés sur toutes les plateformes et systèmes d’exploitation, travaille sur les prochains emojis voués à enrichir l’alphabet illustré des appareils Apple.



Le blog spécialisé Emojipedia a publié la liste des 69 candidats et leurs visuels dessinés comme dans les applications de la marque à la pomme, donnant un aperçu des nouveaux smileys et symboles qui débarqueront dans les iPhone et iPad en fin d’année. La liste définitive sera arrêtée le 30 juin et les utilisateurs pourront commencer à les utiliser seulement à partir de cet automne.



Des emojis contre les stéréotypes de genre

Parmi les nouveaux emojis, on retrouve pour la première fois un homme barbu, un visage voilé et trois emojis de genre neutre, ni masculin, ni féminin. "J’ai proposé des personnages de genre neutre pour offrir une meilleure représentation des personnes souhaitant seulement s’exprimer ainsi : juste des gens", a expliqué Paul D. Hunt, le développeur de police à l’origine de ces emojis à Mashable.

Ces trois emojis luttent contre les stéréotypes de genre Crédit : Emojipedia

Plusieurs thématiques principales traversent ce nouveau millésime comme la santé physique et mentale, avec des emojis yoga, sauna, handball, escrime et escalade, la gastronomie (dans sa diversité), avec de nouveaux emojis sandwich, burger, cupcake, bretzel, wrap, kebab ou dimsun, mais aussi tout un lot d’emojis fantastiques, avec des vampires, des sirènes, des elfes, des zombies et même un émoticône dinosaure.



Découvrez la liste complète des 69 nouveaux emojis en lice :

Première partie de la liste des 69 emojis en lice pour intégrer l'alphabet illustré des appareils Apple Crédit : Emojipedia

Deuxième partie de la liste des 69 emojis en lice pour intégrer l'alphabet illustré des appareils Apple Crédit : Emojipedia