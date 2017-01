Le smartphone du futur imaginé par Philippe Starck est un anti-iPhone

Intitulé Alo, le concept donne un coup de vieux à la plupart des attributs de nos smartphones actuels.

Crédit : https://www.dezeen.com Alo ressemble à une chrysalide translucide

par Benjamin Hue publié le 31/01/2017 à 17:44

Le smartphone du futur ne ressemblera pas à l'iPhone ni à aucun autre smartphone actuel. Du moins, c'est ainsi que l'imaginent Philippe Starck et Jérôme Olivet. Les deux designers français ont livré pour Thomson une vision du smartphone de demain qui tranche avec les canons présidant l'industrie aujourd'hui. Le résultat a été publié par le site américain Dezeen.



Intitulé Alo, le concept élude la plupart des attributs de nos smartphones actuels. Exit la silhouette rectangulaire popularisée par l'iPhone qui fait que tous les smartphones se ressemblent aujourd'hui. Alo prend la forme d'une chrysalide translucide. Moulé dans l'aluminium, il est recouvert d'une enveloppe gélatineuse qui vibre ou dégage de la chaleur en cas de notification.

Crédit : Dezeen Alo n'as pas d'écran mais un projecteur holographique en trois dimensions

Misant sur la démocratisation de l'intelligence artificielle, Jérôme Olivet et Philippe Starck ont équipé Alo d'un assistant personnel capable de répondre à des requêtes formulées en langage naturel et d'effectuer tout type d'actions. Alo n'a pas d'écran car il n'en a plus besoin. Il projette des hologrammes en trois dimensions grâce à une caméra pour lire les messages et les vidéos.



Le smartphone n'est pour l'instant qu'un concept mais les deux designers espèrent pousser Thomson à développer un prototype fonctionnel d'ici la fin de l'année.