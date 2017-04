publié le 20/04/2017 à 15:43

Une cacahuète de plus de 600 mètres de long. Dans l'après-midi du 10 avril, l'astéroïde 2014-JO25 est passé à 1,8 million de kilomètres de notre planète, soit moins de cinq fois la distance entre la Terre et la Lune. C'était la première fois depuis 2004 qu'un astéroïde de cette taille passait aussi près de la Terre. La prochaine visite d'un objet céleste aussi gros dans les environs de notre planète devrait avoir lieu dans plus de dix ans, en 2027.



La dernière fois que l'objet céleste avait approché autant la Terre remonte à 400 ans. Cela ne se reproduira plus d'ici à 2.600 ans. La Terre sera alors frôlée par l'astéroïde 199-AN10, un objet de 800 mètres de large qui passera à 380.000 kilomètres.



> NASA Radar Images of Asteroid 2014 JO25 Crédit Image : NASA |