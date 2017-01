LE CHIFFRE DU JOUR - Il s'agit d'une première étape dans la recherche de la fusion nucléaire, véritable Graal des énergies renouvelables.

par Johanna Guerra publié le 19/01/2017 à 11:07

Un grand pas en avant pour la recherche scientifique. En décembre 2016, le réacteur expérimental français West a produit son tout premier plasma. Il s'agit d'une première étape prometteuse pour le projet ITER (réacteur thermonucléaire expérimental international) dont l'objectif est, à terme, de parvenir à la fusion nucléaire, un processus de production d'énergie similaire à celui du Soleil et des étoiles.



Le plasma est le quatrième état de la matière après les états solide, liquide et gazeux. Un plasma s'obtient en chauffant du gaz à des températures extrêmes : son cœur peut ainsi atteindre entre 150 et 200 millions de degrés. Le but est d'obtenir les mêmes conditions qu'au cœur du Soleil, où la température est de 15 millions de degrés.



Cette première expérience cruciale a été effectuée au sein d'un modèle réduit du futur projet ITER, un miniréacteur thermonucléaire créé par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA). Celui-ci est basé à Cadrache (Bouches-du-Rhône).



Un défi technologique

Interrogé par Sciences et Vie, le chef du projet West, Jérôme Bucalossi, ne manque pas de souligner cette prouesse scientifique. "Lorsque nous avons obtenu le signal qui confirmait l'allumage d'un plasma, tout le monde a applaudi dans la salle de contrôle", explique-t-il.

L'objectif principal du projet est de tester un composant essentiel du futur ITER, le plus grand réacteur jamais construit. Car l'enjeu est majeur : parvenir à la fusion nucléaire (l'énergie du Soleil et des étoiles) pourrait permettre de produire une source électrique à grande échelle et continue sans émettre de dioxyde de carbone (CO2).



Mais pour l'heure, la recherche en fusion nucléaire en est encore à ses débuts : le nouveau projet ITER ne devrait pas voir le jour avant 2025 à 2035.