publié le 21/08/2017

La fièvre s'empare des États-Unis alors qu'une éclipse solaire totale va traverser le pays pour la première fois depuis 99 ans. Ce lundi 21 août, le phénomène traversera et plongera dans la pénombre 14 États du pays de l'Oncle Sam. L'éclipse sera également visible aux Antilles françaises et sur la pointe de la Bretagne.



Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune se glisse entre la Terre et le Soleil, bloquant ses rayons. Le diamètre du Soleil est 400 fois supérieur à celui de la Lune mais l'étoile est également 400 fois plus éloignée que le satellite naturel de la planète bleue. Depuis la Terre, cette géométrie fait apparaitre le Soleil et la Lune comme étant de même taille.

Lorsque les deux sont alignés, la Lune masque entièrement le Soleil et le ciel s'obscurcit en pleine journée. C'est une éclipse totale, qui se produit tous les douze à dix-huit mois quelque part dans le monde. La plupart du temps, c'est au-dessus d'un océan car la surface de la Terre est majoritairement recouverte d'eau.

Où apercevoir l'éclipse ?

À moins d'une couverture nuageuse, Lincoln Beach dans l'Oregon sera la première ville des États-Unis continentaux à apercevoir l'éclipse totale à partir de 10h16 locales (19h16 en France) le 21 août, d'après la Nasa. Sa trajectoire couvrira ensuite environ 113 kilomètres de largeur et traversera 14 États.



En France, la ville de Quimper, dans le Finistère, sera the place to be. C'est vers 21h14 que l'on pourra commencer à apercevoir l'éclipse, le maximum étant attendu pour 22h10. Pour l'apercevoir, il faudra être un peu en hauteur car l'obscuration sera de 7,1% uniquement (pourcentage de la surface du disque solaire occulté par la Lune).



Les départements et collectivités d'outre-mer sont chanceux puisque le phénomène sera bien plus visible. À Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, l'éclipse partielle débutera à 15h24 et se terminera à 17h52, avec une obscuration de 80%. À Fort-de-France, en Martinique, elle commencera à 15h28 et s'achèvera à 17h54. L'obscuration sera de 76%. À Cayenne (Guyane Française), l'obscuration sera de 56%. Début de l'événement à 16h58 et fin à 19h03. À Saint-Pierre-et-Miquelon, l'obscuration sera de 36%, avec un début à 16h54 et une fin à 18h56.

Comment la suivre chez soi ?

Si vous n'êtes ni aux États-Unis, ni à Quimper et encore moins aux Antilles, pas de panique puisque la Nasa a bien entendu prévu de retransmettre en direct l'éclipse totale sur son site internet.



Pour information, la prochaine éclipse solaire totale est prévue pour le 2 juillet 2019. Elle sera observable depuis le Chili, l’Argentine ou encore l’Angola.

Comment la regarder sans danger ?

Pour éviter des dommages oculaires, les experts recommandent le port de lunettes spéciales ou l'utilisation d'équipements de protection pour soudeurs aux verres teintés. Les rayons solaires peuvent brûler la rétine et provoquer des dégâts permanents ou de long-terme, comme des taches sombres au centre de la vision.



Une autre option pour voir l'éclipse consiste à percer une feuille de papier ou de carton et à projeter l'image du Soleil, à travers ce trou, sur une autre feuille de papier. Pas besoin de regarder vers le ciel.

