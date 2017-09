Des signaux extraterrestres détectés en provenance d'une lointaine galaxie

publié le 05/09/2017 à 14:42

Un message des extraterrestres ? Un mystérieux signal venant d'une galaxie située à 3 milliards d'années-lumière de la Terre a été détecté par le projet Breakthrough Listen, mis en place par le scientifique Stephen Hawking et le milliardaire russe Yuri Milner.



L'équipe du programme de recherche de vie extraterrestre, lancé par l'astrophysicien Stephen Hawking il y a deux ans, a en effet annoncé avoir détecté des signaux en provenance d'une lointaine galaxie. Mais attention, ils ne sont pas forcément la preuve d'une vie autre que humaine dans l'Univers.

Le 15 août dernier, les équipes de Brekthrough Listen ont capté 15 pulsations en provenance d'une galaxie naine qui se définit comme ayant un diamètre inférieur à 40.000 années-lumière. Elle est située à 3 milliards d'années-lumière de la Terre.

Civilisation extraterrestre, trous noirs ou collision d'étoiles à neutrons ?

L'origine de ces signaux, appelés "sursauts radios rapides" ("fast radio bursts", FRB), reste cependant inconnue. S'ils peuvent avoir été émis par une civilisation extraterrestre, ils proviennent plus probablement de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Ces dernières, résidus d'effondrements d'étoiles, ont un champ magnétique très intense et peuvent émettre des radiations. La collision de deux étoiles à neutrons est également capable de dégager des FRB.





"Que les sursauts radio rapides s'avèrent ou non être la signature d'une technologie extraterrestre, ce projet nous aide à repousser les limites d'un domaine en expansion rapide, de notre connaissance de l'univers autour de nous", philosophe Andrew Siemon, le directeur du programme Breakthrough Listen.