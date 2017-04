publié le 17/04/2017 à 10:52

"Radiographier" est le terme adéquat. Des chercheurs français vont faire passer des radios aux volcans. La technique est la même que pour une radio des poumons. Chez le radiologue, on mesure les rayons X qui viennent de traverser votre corps. Là, on va étudier les muons. Ce sont des particules cosmiques qui prennent naissance dans la haute atmosphère lors de la collision entre les molécules d'oxygène et d'azote contenues dans l'atmosphère et les rayons cosmiques extragalactiques.



On ne le sait pas, mais nous sommes bombardés de muons. Chaque centimètre carré de surface de la Terre reçoit un muon par minute. Ce qui est formidable, c'est que ces particules peuvent traverser des roches très épaisses et très denses. Ils peuvent transpercer un volcan d'un bout à l’autre, même si le cratère fait plusieurs kilomètres. Les muons traversent la matière, ou bien ils sont absorbés quand la roche est plus épaisse. Ils permettent donc de créer l'image de l'intérieur du volcan avec une précision inédite, comme cela était fait pour le volcan de la Soufrière à la Guadeloupe.