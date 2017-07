Les enlèvements extraterrestres

publié le 12/07/2017 à 10:30

Un nouvel été des Aventuriers de l'Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie »



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

A la rencontre des extraterrestres

Il existe, un peu partout dans le monde et à travers toutes les époques, des personnes de tous âges et de toutes conditions sociales qui affirment avoir été enlevées par des extraterrestres. Selon un sondage réalisé il y a quelques années, plus de trois millions d'Américains auraient été enlevés par des extraterrestres ou en auraient au moins aperçus.



Marie-Thérèse de Brosses est la journaliste française qui connait le mieux ce sujet. Elle a rencontré plusieurs centaines de personnes ayant vécu ce type d'expérience. Même si elle admet qu'il s'agit là de témoignages humains et non de faits avérés, elle a pu identifier un scénario commun à presque toutes les personnes qui disent avoir été enlevées par des extraterrestres.



La plupart du temps, ces personnes disent avoir vécu quelque chose de désagréable, dont ils ne se souviennent pas complètement. Quand ils parviennent à raconter leur aventure, ils expliquent s'être trouvés chez eux et d'avoir soudain vu une lumière. Ce phénomène lumineux attire leur attention jusqu'à les "capturer". Ils entrent alors dans l'OVNI et sont tout de suite soumis à un examen médical. Le capitaine du vaisseau leur donne ensuite une conférence et leur fait visiter la soucoupe. Ils s'envolent enfin pour un voyage spatial, puis sont renvoyés sur Terre, parfois très violemment...





Nos invités

Marie-Thérèse de Brosses, journaliste et écrivain, auteur du livre "Enquête sur les enlèvements extraterrestres" (J'ai Lu, novembre 1998).



Enquête sur les enlèvements extraterrestres