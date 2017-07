publié le 06/07/2017 à 07:57

La Silicon Valley, c'est quelques dizaines de kilomètres boisés entre San Francisco et San José, où se trouvent les sièges d'Apple, Google, Facebook, Uber, Netflix, Tesla et beaucoup d'autres start-up qui révolutionnent l'économie mondiale. C'est grâce au succès phénoménal de la Silicon Valley que le seul état de la Californie est désormais plus riche que la France toute entière. C'est là que beaucoup des plus brillants ingénieurs informatiques de la planète migrent en provenance d'Europe ou d'Inde. Certains d'entre eux deviennent des milliardaires.



Pourtant, on assiste aussi ces dernières années à une explosion du nombre de sans-abri. C'est très frappant quand on arrive à San Francisco. Car le prix de l'immobilier flambe. La valeur médiane d'une maison (pas une grande villa luxueuse) dans la Silicon Valley est de 2,5 millions de dollars. Les gens ne peuvent plus se loger. Le salaire minimum est à 12 dollars de l'heure (il va monter à 15 dollars).