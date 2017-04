Quelles sont les options du bac ?

publié le 30/04/2017 à 12:30

Pierre, auditeur franco-allemand pose cette à Philippe : quels avantages et quels inconvénients à être Premier Ministre ? L'examen approche à grands pas et c'est l'occasion pour Jean-Pierre de demander à Philippe : quelles sont les options au bac ? Enfin, Sabrina pose cette question : les chambres et les tables d’hôtes font-elles de plus en plus concurrence à l’hôtellerie et à la restauration traditionnelles ?

Mathieu Lecoutre "Le goût de l’ivresse" chez Belin éditions.

Philippe Bouvard interviewe l'historien Mathieu Lecoutre au sujet de son livre "Le goût de l’ivresse - Boire en France depuis le Moyen âge" paru chez Belin éditions.

Les petites nouvelles...

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont le sérieux n'est pas la qualité principale.

Philippe parlera entre autre de 10 000 écoles qui seront bientôt dotées d'une installation fermière pédagogique, de la découverte d'une lettre de Marcel Proust dans laquelle il se plaignait du vacarme amoureux de ses voisins et d'une conséquence du Brexit : pénurie grandissante de barmaid d'origine française à Londres.

La maison de Victor Hugo a besoin d'être rénovée

Gérard Audinet, directeur des deux maisons de Victor Hugo nous parlera de l'appel aux dons qui a été lancé cette semaine ayant pour objectif de recueillir des fonds pour rénover Hauteville House à Guernesey. Cette demeure au charme unique dans laquelle l'écrivain en exil a terminé "Les Misérables".



Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.