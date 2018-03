publié le 05/03/2018 à 09:33

Imaginez... Luke Skywalker (Mark Hamill) , Wonder Woman (Gal Gadot), Nakia de Black Panther (Lupita Nyong'o) et Harley Quinn (Margot Robbie) arrivent pendant votre séance de cinéma du dimanche soir. C'est bien ce qu'il s'est passé pour une poignée de chanceux et de chanceuses dans un cinéma de Los Angeles, pendant la cérémonie des Oscars. Jimmy Kimmel, le maitre de cérémonie de la grand-messe du cinéma, a ainsi invité Mark Hamill, Gal Gadot, Lupita Nyong'o, Margot Robbie, Ansel Elgort, Armie Hammer et Guillermo del Toro. Le petit groupe est allé offrir des ravitaillements au public d'un cinéma de Los Angeles.



Ce type de surprises est une tradition dans la cérémonie des Oscars. Ellen DeGeneres avait ainsi créé l'évènement en 2014 avec son selfie des Oscars avec la plupart des plus grand(e)s acteurs et actrices d'Hollywood réuni(e)s sur la même photo. En 2018, Jimmy Kimmel a fait fort en sortant du Dolby Theatre en compagnie d'un quatuor de stars renommé(e)s.

Le tout retransmis en direct dans la salle du Dolby Theatre devant de le tout Hollywood. Après les émotions, Jimmy Kimmel a tendu son micro à un spectateur qui a annoncé le prochain prix remis par Maya Rudolph et Tiffany Haddish.