publié le 02/04/2018 à 10:35

Une rencontre avec l'une des stars de ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood. RTL s'est rendu à Londres en exclusivité radio pour passer un peu de temps avec Jennifer Lawrence. La star de la saga Hunger Games sera à l'affiche, mercredi 4 avril 2018, de Red Sparrow.



Red Sparrow est un film d'espionnage qui s'inscrit dans la lignée des derniers James Bond : violent, rugueux et noir. Red Sparrow, d'ailleurs réalisé par Francis Lawrence le metteur en scène des trois derniers Hunger Games, raconte l'histoire basée sur des faits réels, de jeunes russes, (filles et garçons), formés pour séduire des cibles occidentales et leur soutirer par tous les moyens possibles, y compris sexuels, des informations.



Jennifer Lawrence incarne Dominika, jeune ballerine à la carrière brisée par un accident et qui va devenir espionne aux méthodes particulièrement redoutables, avant de tomber sous le charme d'un agent de la CIA. Premier constat : dans le film Jennifer Lawrence n'a pas hésité à dévoiler, dans tous les sens du terme, toutes les facettes de son physique dans d'impressionnantes scènes d'action ou de sexe. D'autres stars de son calibre, oscarisée et populaire à la fois, auraient hésité, elle non et c'est une constante depuis le début de sa carrière...

Une métamorphose glaçante

Autre performance de Jennifer Lawrence : faire croire qu'elle est Russe. Cela passe par l'aspect physique mais aussi par un vrai boulot sur son accent, elle, la native du Kentucky en pleine Amérique profonde.

Autre force du film, c'est que le scénario est tiré de faits réel. Des escadrons de jeunes russes ont effectivement été formés à toutes les options pour soutirer des renseignements aux occidentaux. Ces "Moineaux rouges" en bon français, existent sans doute encore et vous verrez dans le film l'entrainement hallucinant qu'ils subissent. Le fond de véracité de l'histoire est un des éléments qui ont poussé Jennifer Lawrence à travailler plusieurs années sur ce projet avec son réalisateur.

> Interview de Francis Lawrence, réalisateur de "Red Sparrow" Crédit Média : RTLnet | Durée : 02:32 | Date : 22/03/2018

Un casting formidable

Mais il n'y a pas que Jennifer Lawrence, le reste du casting est lui aussi formidable : Charlotte Rampling joue le rôle de la responsable sadique et implacable du centre d'entraînement, Jeremy Irons est là aussi, Joel Edgerton incarne l'agent de la CIA qui va faire vaciller Dominika et enfin Mathias Schoenaerts l'acteur belge révélé dans Bullhead et De rouille et d'os de Jacques Audiard campe un haut gradé des services secrets, sosie de Vladimir Poutine.



Red Sparrow, nouvelle étape donc de l'incroyable carrière de Jennifer Lawrence : 28 ans, passée par de très grosses machines hollywoodiennes comme Hunger Games ou X-Men, oscarisée pour un drame sentimental et psychologique Happiness therapy avec Bradley Cooper, nommée à nouveau pour un film de gangster American bluff, remarquée dans Mother un thriller métaphysique et psychologique... Bref, là où d'autres joueraient le confort d'un statut acquis de star, elle prend constamment des risques et brouille l'image de l'égérie de marques de luxe, à son avis trop lisse.

> Interview de Joel Edgerton (Red Sparrow) Crédit Média : RTLnet | Date : 28/03/2018

Des projets inattendus

On verra encore Jennifer Lawrence cette année Burial rites où elle jouera une femme condamnée à mort pour meurtre en Irlande en 1829, puis l'an prochain dans le nouvel épisode de la saga X-Men... Et ensuite pause, puisqu'elle a aussi confirmé à RTL qu'elle allait entamer un tour d'Amérique citoyen pour alerter les jeunes sur le poids de lobbies dans la politique et la corruption... Décidément jamais là où on l'attend !