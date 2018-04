"Taxi 5", "Sherlock Gnomes" et "L'Île aux chiens", cette semaine au cinéma

publié le 11/04/2018 à 11:29

Parmi les 11 nouveautés à l'affiche ce mercredi 11 avril, le film Taxi 5 arrive en trombe sur nos écrans. En 1998, la sortie du premier Taxi de Gérard Pirès révélait au grand public Marion Cotillard, Sami Naceri et Frédéric Diefenthal. Vingt ans plus tard, Luc Besson a confié les clés de la saga à un nouveau duo : Franck Gastambide et Malik Bentalha. Ces derniers reprennent le volant de la saga, avec ce qu'il faut de nostalgie respectueuse et de dépoussiérage du bolide. À l'arrivée, on découvre une vraie comédie d'action toujours située à Marseille : la collaboration forcée d'un flic casse-cou et d'un chauffeur VTC maladroit.



Les amateurs de la saga retrouveront les fondamentaux : des poursuites, des gags, de l'action, du sentiment et un duo d'acteurs épatants. Avec déjà 27 millions d'entrées au compteur, la marque Taxi a placé la barre très haute avant la sortie de ce cinquième épisode.

> TAXI 5 - Bande-annonce officielle [Franck Gastambide, Malik Bentalha]

"Sherlock Gnomes"

Coté jeunesse, on découvre aujourd'hui au cinéma Sherlock Gnomes, un film d'animation des studios Paramount. Les héros, des nains de jardin, sont victimes d'un rapt à grande échelle. Face au péril, le célèbre détective anglais et son compère Watson vont être appelés à la rescousse. Parmi les voix françaises au casting, c'est Michael Gregorio qui prête la sienne à Gnoméo, le héros du film.

> SHERLOCK GNOMES - Bande-annonce Finale (VF) [au cinéma le 11 avril 2018]

"L'Île aux chiens"

Autre film d'animation à l'affiche cette semaine, mais destiné à un public moins enfantin, L'Île aux chiens de Wes Anderson. Le réalisateur américain propose un conte fantastique somptueux qui mêle dessin et stop-motion, de l'animation image par image de marionnettes.



Dans un futur proche, le maire de la ville de Megasaki a décidé de bannir tous les chiens après une épidémie de grippe canine. Les toutous sont déportés sur une île où peu à peu ils se construisent une communauté. Jusqu'au jour où Atari, un gamin de 12 ans décide d'aller retrouver son fidèle compagnon Spots. Aidé de 5 chiens, ils vont découvrir un complot peu reluisant.



Du côté du casting français, on retrouve les voix de Léa Seydoux et Vincent Lindon mais aussi celles de Romain Duris, Isabelle Huppert, Louis Garrel ou Daniel Auteuil.

> L'Île aux chiens - Wes Anderson | Bande Annonce VF HD | 2018