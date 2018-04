Woody et Buzz, les héros de "Toy Story"

publié le 10/04/2018 à 13:35

C'est LA grande nouvelle que les fans attendaient depuis longtemps. Huit ans après la sortie du troisième volet, le film Toy Story 4 vient d'être officialisé. Woody, Buzz l'Éclair et tous leurs amis reviendront au cinéma lors d'une sortie mondiale le 21 juin 2019.



C'est sur la page Facebook du film d'animation que la nouvelle a été confirmée, le 6 avril dernier, sous la forme du chiffre 4 composé de post-it. Si aucun élément sur l'intrigue n'a été dévoilé pour le moment, ce quatrième épisode produit par Disney Pixar sera réalisé par Josh Cooley et écrit par Stephany Folsom.

Reporté à de nombreuses reprises, le film a connu quelques mésaventures comme le départ des scénaristes Rashida Jones et Will McCormack, mais aussi la démission de John Lasseter, directeur artistique de Pixar et réalisateur de la saga Toy Story. Ce dernier était accusé d'harcèlement sexuel par plusieurs employés.

Si cette annonce a particulièrement réjoui les fans sur les réseaux sociaux, ces grands enfants devront être patients puisque le long-métrage ne sortira en France que le 26 juin 2019.

#Toystory4 confirmé par pixar en 2019 !!! Hâte d'aller le voir avec mon petit garçon au cinéma ¿¿ — Audrey ¿ (@Audrey_Sarah_R) 9 avril 2018

Toys story 4 sortira le 21 juin 2019 je suis comme un gamin #ToyStory4 pic.twitter.com/j0IBUUFKxq — ALEXIAN¿¿ (@HebertAlexian) 9 avril 2018