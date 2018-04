et Le Service Culture

publié le 30/04/2018 à 15:42

La page télévision s'ouvre avec la première édition de Séries Mania. Comme son nom l’indique, cet événement qui a eu lieu le weekend dernier est un festival dédié aux séries télévisées, regorgeant de nouveautés parfois très audacieuses.



Parmi les nouvelles fictions à découvrir, on retrouve Succession, une création originale signée HBO à scruter prochainement sur Netflix avec Brian Cox. L'acteur britannique incarne un patriarche dans le style de Ruppert Murdoch, qui décide de transmettre son empire à ses enfants, non sans leur mettre quelques bâtons dans les roues. Une série audacieuse, redoutable et cruelle à souhait.

Autre fiction d'un genre "pas culotté du tout" : Nu, une série française diffusée prochainement sur OCS. L'intrigue se passe en 2026 quand un policier se réveille après 8 ans de coma. Pour des questions de sécurité, il découvre que désormais en France, tout le monde vit dans la plus grande nudité. Une série drôle et plutôt décalé.

De la nouveauté encore avec l’adaptation de The Fall, une série anglaise que TF1 transpose sur les écrans français. Cela s’appellera Insoupçonnable avec Emmanuelle Seigner et Melvil Poupaud. Au programme de ce polar, un tueur en série et une flic incarnée par la comédienne qui cache aussi des secrets.