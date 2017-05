publié le 27/05/2017 à 22:12

On se laisserait presque à penser que la programmation du Festival de Cannes nous a gardé le meilleur pour la fin, avec la dernière projection de cette quinzaine : D'après une histoire vraie, de Roman Polanski.



Le réalisateur polonais était en très bonne compagnie pour l’occasion, puisque l'on a pu l’observer fouler le tapis rouge en compagnie de sa compagne, Emmanuelle Seigner, et de l’actrice Eva Green. Les deux actrices avaient enflammé la croisette un peu plus tôt dans la soirée en se livrant à un baiser langoureux sous les objectifs des photographes.

L’acteur suisse Vincent Perez, également à l’affiche de D'après une histoire vraie, était de la partie. Les observateurs ont également pu apercevoir l'icône américaine Uma Thurman vêtue d’un ensemble chic et décontracté, alors qu’elle fait partie du jury d’Un certain regard. Le Français Mathieu Amalric et l’Américain Adrien Brody ont également affiché une belle complicité sur le tapis rouge.



