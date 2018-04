Corinne Masiero : "J'ai beaucoup de mal avec les gens qui viennent me dire qu'ils m'aiment bien"

17/04/2018

Capitaine Marleau est de retour ce soir sur France 3 pour une nouvelle saison. Près de 7 millions de téléspectateurs suivaient déjà l'an passé les aventures de cette flic pas comme les autres. Il faut dire que cette gendarme pétroleuse surdouée et "attachiante", aussi discrète qu'une bétonneuse dans un salon ne passe pas inaperçue à l'écran.



Interprétée par Corinne Masiero, la capitaine Marleau a la particularité de porter une chapka en toute saison. Une création spéciale de son costumier Cyril Fontaine. "Il me fait des chapkas sur mesure en fonction de la saison et de l'événement", déclare la comédienne.

Corinne Masiero, c'est aussi 1m80 de "matière première", une sur-femme à l'aise avec elle-même. "J'ai mes poils sur mes bras, j'ai mes rides, j'ai ma cellulite : je m'aime bien comme je suis, ce qui est déjà énorme".

Super à l'aise avec son physique, l'actrice l'est moins en démonstrations d'affection. Elle reconnaît avoir des difficultés avec le surcroît d'engouement suscité. "J'ai beaucoup de mal avec les gens qui viennent me dire qu'ils m'aiment bien".