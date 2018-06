publié le 01/06/2018 à 08:07

Toujours pas de Game of Thrones à l'horizon. The Walking Dead vient de se finir. Vous avez binge-watché la deuxième saison de 13 Reasons Why ou de La Casa de Papel... Soyons clairs, vous êtes désespérés de trouver de quoi occuper vos soirées. Pas de problème, Netflix est là pour vous offrir de quoi rester enfermer quelques heures de plus devant vos écrans avec ses nouveaux programmes de juin 2018.



Ce mois-ci, la plateforme américaine met en avant pour son public français un documentaire événement produit par ses soins, sur les attentats qui ont endeuillés la France le vendredi 13 novembre 2015. 13 Novembre : Fluctuat Nec Mergitur, proposera 3 épisodes pour comprendre cette soirée avec des experts et de très nombreux témoignages jamais entendus encore.

Une nouvelle dose de séries très attendues comme les suites de Suits, The Flash, GLOW, Luke Cage ou encore la fin - réclamée à corps et à cris par le public - de la série Sense8 sont aussi au programme.

Les séries

Sense8 : les fans de Sense8 jubilent, Nomi, Riley, Will, Lito Sun, Capheus, Kala et Wolfgang, les huit protagonistes Sense8 vont tous se retrouver pour un final électrisant et dont un grand nombre de scènes ont été tournées à Paris. Les héros et héroïnes, tous et toutes lié(e)s grâce à leurs pensées aux quatre coins du monde vont devoir se battre une dernière fois pour sauver Wolfang, capturé par BPO, le mystérieux labo qui traque les "sensates".



Un an que les fans attendent de savoir la suite de leurs aventures, qui a bien failli ne jamais voir le jour. En effet, Netflix avait au départ décidé d'annuler le show après deux saisons, pourtant acclamées par le public. Grâce à la mobilisation des fans du monde entier et du casting, Sense8 aura droit à un épisode final qui répondra à de nombreuses questions.





Suits (saison 6), le 24 juin : si vous connaissiez déjà Meghan Markle avant qu'elle n'épouse un certain prince de la couronne britannique, alors vous allez être ravi de la retrouver dans la série qui l'a rendue célèbre. La série qui conte les péripéties d'un cabinet d'avocats vient enfin de rendre disponibles de nouveaux épisodes toujours pleins de suspense.





The Flash (saison 3) et Marvel’s Luke Cage (saison 2) le 22 juin : les amoureux des super-héros vont pouvoir en profiter. Au rayon des films, le blockbuster Les Gardiens de la Galaxie vol. 1 est programmer pour le mois de juin tout comme la suite de deux super-séries.





GLOW (saison 2) le 29 juin : les catcheuses fortes et allumées de GLOW sont de retour. Toujours une touche vintage comme le montre la bande-annonce de la saison 2 où les actrices exécutent un lip-sync de qualité au son de Maniac, BO culte s'il en est de Flashdance. Une pépite à ne pas manquer.



Queer Eye (saison 2), le 5 juin : après une première série d'épisodes très populaires, les nouveaux garçons dans le vent qui relookent quelques cas désespérés en mettant une bonne touche de tolérance LGBTQ+ sont de retour. Un plaisir coupable parfait.



D'autres séries ou de nouvelles saisons à découvrir en ce mois de juin 2018 : Toi, moi et elle (saison 3) le 1er juin, Something in the Rain (saison 1) le 2 juin, Crazy Ex-Girlfriend (saison 2) le 4 juin, Marcella (saison 2) le 8 juin, Treehouse Detectives (saison 1) le 8 juin, Champions (saison 1) le 12 juin, Marlon (saison 1) le 14 juin, The Ranch (partie 5) le 15 juin, Zoo (saison 2) le 28 juin.

Les enfants pourront aussi profiter de nouveaux programmes destinés à leurs jeunes yeux : Voltron, le Défenseur légendaire (saison 6), Les enquêtes de Toby et Teri et Harvey Street Kids



Films et documentaires

13 Novembre : Fluctuat Nec Mergitur : des images bouleversantes, des sons traumatisants, et des témoignages glaçants. Netflix vous replonge dans l'horreur du 13 novembre 2015 à travers une mini série-documentaire de trois épisodes sur les attentats de Paris et Saint-Denis, les plus meurtriers de France depuis la Seconde Guerre mondiale. Une oeuvre qui a été réalisé par les frères Jules et Gédéon Naudet en trois parties d'une cinquantaine de minutes qui glacent le sang. Le documentaire s'ouvre sur Paris s'éveille de Jacques Dutronc accompagné d'images d'une capitale apaisée. Ce jour-là, elle profite d'un temps particulièrement doux pour un mois de novembre. Vous pouvez découvrir notre critique ici.



En avril vous pourrez aussi découvrir : The Artist, Les Gardiens de la Galaxie, Naruto the Last, le film, Fate/Extra Last Encore Oblitus Copernican Theory, Kiss Me First, Churchill’s Secret Agents The New Recruits, Tau, Alex Strangelove, Ali’s Wedding, Champions, Petits Coups Montés, Sunday’s Illness, Lust Stories, Classé sans suite Tupac & Biggie, Brain on Fire, Les Goûts et les Couleurs, Catacombes, Sunday’s Illness, Set It Up, Nos chers voisins