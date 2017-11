"Marvin" et "Mazinger Z" dans les sorties ciné de la semaine

publié le 22/11/2017 à 10:51

Justice League a-t-il trusté le box-office français ? D'après nos amis du site CBO.FR, les super-héros DC Comics prennent bien les commandes : le film cumule déjà plus de 850.000 entrées. En revanche, grosse déception pour Maryline, deuxième film de Guillaume Gallienne qui passe tout juste 80.000 spectateurs.





Rayon nouveauté, impossible de passer à côté de Marvin ou la belle éducation réalisé par Anne Fontaine. L’œuvre est une libre adaptation d'En finir avec Eddy Bellegueule, roman d'Édouard Louis qui avait fait sensation en 2014 : l'auteur y racontait comment un petit garçon timide et maniéré, avait subi moqueries, injures et coups par son entourage avant de découvrir et d'assumer son homosexualité.

Dans Marvin, le point départ reste le même : un enfant originaire dans un milieu très modeste du Nord revendique très tôt sa différence et va trouver son salut dans le théâtre avant de "monter" à Paris rencontrer ceux et celles qui vont le changer, l'éduquer, l'aimer... Le film est rude, dérangeant par moments mais habité par la passion.



À voir aussi, Madame d'Amanda Sthers, qui se veut être un hommage à Marivaux mais qui rate totalement sa cible en imaginant que la domestique d'un riche couple d'Américains vivant à Paris va se faire passer pour une des invités à un dîner mondain afin que les convives ne soient pas treize à table. Rossy de Palma, Harvey Keitel, Toni Colette et quelques autres font tout ce qu'ils peuvent pour nous intéresser à ce repas qui laisse furieusement sur sa faim.

Les robots nippons à la conquête du cinéma

Côté nippon aussi il y a du nouveau. Ou plutôt, un joli saut dans le temps. Souvenez-vous, en 1978, la France est touchée par la déferlante Goldorak. Son créateur, Go Nagai est une sorte de Dieu vivant du manga, mais pour une autre saga de robot : Mazinger. C’est ce dernier personnage qui fait son grand retour, dans les salles obscures.



Mazinger Z Infinity met en scène des robots géants qui affrontent les forces du mal dans un déchaînement de destructions, d'explosions et de quelques scènes assez osées avec des créatures qui envoient des missiles par leur soutien-gorge. Une expérience extrêmement dépaysante.



Enfin, citons Battle of the Sexes, qui s'attaque à un match exhibition de tennis légendaire tenu en 1972. Celui-ci opposait la championne Billie Jean King au vétéran Bobby Riggs, misogyne et provocateur... Plus qu'une partie de baballe jaune, c’est aussi un dossier sur les gains financiers des joueuses de tennis qui s'est disputé ce jour-là et leur capacité à passionner le public. Emma Stone et Steve Carell sont épatants dans ce film à la fois léger et profond.

Également au programme de "Laissez-vous tenter"

Après six ans d'absence discographique, Charlotte Gainsbourg est de retour. Elle vient de publier Rest, son cinquième enregistrement. Assurément, il s’agit ici du meilleur album de l’artiste. Parce qu'elle assume tout : sa langue, son écriture et son héritage musical.