Rossy de Palma et Amanda Sthers dans A La Bonne Heure

publié le 17/11/2017 à 12:30

Près de neuf ans après son premier film Je vais te manquer avec Carole Bouquet et Pierre Arditi, Amanda Sthers revient derrière la caméra et réalise Madame. Cette satire sociale met en scène Rossy de Palma mais également Toni Collette et Harvey Keitel.



Selon, la réalisatrice, le point de départ du film n'est autre que Rossy elle-même. C'est après avoir vu la pièce de théâtre de la cinéaste intitulée Le Vieux Juif blonde que la comédienne espagnole a eu envie de travailler avec elle. Elle en a donc parlé à son agent, qui se trouve être le même qu'Amanda Sthers. Le film sortira dans les salles le 22 novembre prochain.

"Madame" d'Amanda Sthers avec Rossy de Palma

L'histoire : Anne et Bob, un couple d’américains fortunés récemment installé à Paris, s’apprêtent à donner un grand dîner, et convient douze invités triés sur le volet, réunissant la haute société anglaise, française et américaine. Mais lorsque Anne réalise qu’un treizième couvert est posé pour Steven, le fils du premier mariage de Bob, elle panique : pour cet événement mondain, hors de question de provoquer le mauvais sort ! Elle demande à Maria (Rossy de Palma), sa domestique, d’enfiler une robe et de se faire passer pour une riche amie espagnole. Maria se retrouve assise à côté de David, un expert en art issu de la noblesse britannique. Aussi quand, sous le charme de Maria, il la recontacte le lendemain, révéler sa véritable identité est impossible. Une romance commence, qui va faire trembler les valeurs élitistes et le mariage d’Anne. A moins que cette dernière n’arrive à l’étouffer…

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Madame" – Bande-annonce officielle

