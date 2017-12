publié le 15/12/2017 à 07:18

Depuis le mois d'octobre 2017, les accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles ne cessent d'alimenter les pages des journaux et sites internet. Du producteur de cinéma Harvey Weinstein à l'acteur Kevin Spacey, en passant par le créateur de la série Les Frères Scott, Mark Schwahn, les têtes des hommes puissants de l'industrie du petit comme du grand écran tombent.



Se dessinent alors deux camps : celles et ceux qui ne veulent plus voir et financer ces productions ayant un rapport de près ou de loin avec des auteurs de violences sexuelles et, de l'autre, celles et ceux pour qui il convient de faire la part des choses entre l'œuvre et l'artiste (ou le producteur).

C'est là qu'intervient le site Rotten Apples. Présenté comme un moteur de recherche au style très minimaliste, ce dernier permet à ses utilisateurs et utilisatrices d'entrer le nom d'un film ou d'une série et de découvrir si oui ou non ces œuvres ont fait travailler une personne accusée de violences sexuelles à l'encontre d'une ou plusieurs femmes, articles de presse à l'appui.

"House of Cards", une série avec Kevin Spacey Crédit : Capture d'écran Rotten Apples

Faciliter la consommation éthique

Dans une courte description, le site précise que cette "personne" est soit un membre du casting, scénariste, producteur ou réalisateur. "L'objectif de ce site est de mieux faire comprendre à quel point les abus sexuels sont omniprésents dans le cinéma et la télévision mais aussi de faciliter la consommation éthique de ces médias", peut-on également lire sur le site Rotten Apples, qui précise ensuite ne pas "condamner" les projets listés.



Cet outil peut alors aussi bien servir aux personnes adeptes du boycott comme celles préférant connaître l'histoire derrière l'œuvre. Sans pour autant s'interdire son visionnage au cinéma, à la télévision, ou sur Netflix.



Participatif, le site encourage à ses utilisateurs et utilisatrices de corriger erreurs s'il y a.