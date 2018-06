publié le 14/06/2018 à 10:05

Un tandem inédit qui promet de faire rire les spectateurs. Kad Merad et Malik Bentalha sont réunis ensemble dans le film Le Doudou, qui sort en salles mercredi 20 juin prochain. Un duo qui fonctionne formidablement à l'écran alors qu'ils se donnent la réplique pour la première fois.



Le film raconte le cauchemar vécu par des millions de parents au quotidien : la perte de la peluche préférée d'un enfant. C'est ce qui arrive à Michel (joué par Kad Merad) à la descente d'un avion puisque sa fille égare son doudou dans l'aéroport. En bon papa, Michel dépose des avis de recherches sur lesquels tombe Sofiane (interprété par Malik Bentalha), un jeune homme qui travaille à l'aéroport.



Comme il y a une récompense à la clef, Sofiane prétend avoir retrouvé la peluche mais son mensonge fait long feu. Les deux hommes vont toutefois décider d'unir leurs efforts pour retrouver le précieux trésor. Tel est le début d'un road-movie tendre et irrésistible, peuplé de rencontres hallucinantes et de moments de découragement.



Derrière cette comédie se cache des souvenirs d'enfance pour le binôme Merad-Bentalha. "Je suis arrivé dans la génération 'jeux vidéos', et mes doudous étaient un petit peu mes consoles de jeux", se souvient l'acteur de Taxi 5. "J'ai eu la girafe Sophie comme tout le monde", admet le comédien de la série Baron Noir.

> LE DOUDOU Bande Annonce (2018) Kad Merad, Malik Bentalha