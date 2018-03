Kad Merad et Nolwenn Leroy s'improvisent guides et présentent la rédaction RTL

publié le 19/03/2018 à 12:22

Kad Merad et Nolwenn Leroy en totale immersion chez RTL. L'acteur et la chanteuse, invités de l'émission Laissez-vous tenter ce lundi 19 mars, ont inauguré les nouveaux locaux de la première radio de France à Neuilly-sur-Seine.



Micro en main, ces reporters d'une matinée ont déambulé entre les services et les bureaux de la rédaction. Kad Merad n'hésite pas à s'immiscer en pleine conférence de rédaction et à taquiner Marc-Olivier Fogiel. "Il y a trop de climatisation, il fait froid", se plaint le comédien auprès d'Yves Calvi, tout en critiquant avec humour la qualité du mobilier.

Nolwenn Leroy continue la visite en faisant connaissance avec les journalistes. La chanteuse n'hésite pas à parler tennis avec le chef des sports Christian Ollivier. Ce dernier avoue même avoir commenté les matches de rugby quand Kad Merad jouait en club. "Je sais, ça ne se voit plus. On m'appelait la botte impériale", lance l'acteur dans l'hilarité générale.

Les deux reporters stagiaires finissent le tour des présentations dans une ambiance détendue. Une visite historique qui ouvre la page d'une nouvelle ère pour RTL à Neuilly.