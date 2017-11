publié le 15/11/2017 à 20:41

Il va falloir encore attendre de nombreux mois avant votre prochaine incursion dans le monde des sorciers de J. K. Rowling. La saga des Animaux Fantastiques va compter cinq films et le deuxième volet sortira dans un an.



Le compte Twitter officiel du film a publié ce mercredi 15 novembre 2017 un tweet afin de confirmer très officiellement la date de sortie des Animaux Fantastiques 2. Du film, on ne sait que peu de choses. J. K. Rowling elle-même est à l'écriture des scénarios et elle sait très bien comment garder ses secrets. Harry Potter a été un excellent entraînement en discrétion pour elle.

On sait que l'on retrouvera les aventuriers du premier film : Norbert, Tina, Queenie, Jacob, etc. On sait également que l'histoire de la saga va considérablement s'assombrir avec les méfaits causés par le mage noir Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Le sorcier sera stoppé dans son ascension - on le sait déjà - par Albus Dumbledore, incarné dans ses jeunes années par Jude Law.

Wands at the ready. On 11.16.18 the #FantasticBeasts story continues. Check back tomorrow for more #MagicInProgress. #WizardingWednesdays pic.twitter.com/FLxxfXP1Am — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) 15 novembre 2017

Le tweet est accompagné d'une photographie et d'un message qui ne manqueront pas d'agiter les fans. "Préparez vos baguette", peut-on lire. Deux baguettes magiques sont ensuite présentées. La première à gauche est très familière. Il s'agit de la baguette de Sureau, l'une des Reliques de la Mort, baguette la plus puissante du monde et fidèle à Albus Dumbledore à l'époque de la scolarité de Harry Potter.



L'autre, partage le même design mais n'est pas connue. La première théorie voudrait que cette baguette sombre appartienne à Grindelwald et que cette image ne fasse que présenter le duel épique entre les deux sorciers. Mais Dumbledore avait une autre baguette avant celle de Sureau. Celle-ci pourrait être sa première baguette, celle qui l'a choisi chez Ollivander. L'autre possibilité est que cette baguette pourrait appartenir à un tout nouveau personnage qu'il nous faudra encore découvrir. Le compte Twitter du film nous promet plus d'informations demain.