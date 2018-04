publié le 13/04/2018 à 13:22

Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri écrivent et travaillent ensemble depuis 25 ans. Une collaboration qui ne cesse de fonctionner à merveille puisqu'ils présentent leur nouveau film Place publique, qui sort en salles le 18 avril prochain.



L'histoire commence dans la superbe maison de campagne de Nathalie (Léa Drucker), une productrice de télévision qui est fiancée à Pavel. Le temps d'une soirée, Nathalie a convié sa sœur Hélène (Agnès Jaoui), l'ex-femme de Castro (Jean-Pierre Bacri), animateur de télévision connu pour ses interviews cash. On retrouve autour d'eux Nina, la fille d'Hélène et Castro qui vient d'écrire un livre sur ses parents, Manu, le chauffeur souffre-douleur de la vedette, Samantha la serveuse d'un soir obsédée par les people, ainsi que les habitants du coin un peu perdus dans ce rassemblement très parisien.

Le film Place publique émeut autant qu'il amuse, dépeignant avec justesse le monde des médias, les relations parents-enfants, et évoquant l'attitude condescendante des nantis pour le petit peuple. Le tandem Jaoui-Bacri reprend des thèmes qui lui tient à cœur comme le pouvoir, les rapports de classes et la célébrité. "On est fascinés par ce qu'il se passe entre les gens (...), on voulait s'amuser là-dessus à travers les réseaux sociaux".